Рынок запчастей для них огромен, к тому же их стали выпускать задолго до того, как авиастроители начали чипировать продукцию.

Авиакомпания «Россия» единственная на российском рынке использует двухпалубные самолеты Boeing 747. Благодаря большой вместимости в пиковые сезоны они летают из Москвы на Дальний Восток или возят туристов в Юго-Восточную Азию. Эти самолеты старые, но в условиях санкций именно в возрасте — их преимущество. Рынок запчастей для них огромен, к тому же для этого типа самолетов их стали выпускать задолго до того, как авиастроители начали чипировать тысячи критически важных деталей для них. В итоге эти компоненты невозможно отследить, а значит, наложить вторичные санкции на их продавцов. Forbes выяснял обстоятельства появления этого преимущества у флота «России»

На минувшей неделе дочерняя структура «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» — впервые после пандемии коронавируса выпустила в несколько рейсов свои Boeing 747. Один из ее двухэтажных широкофюзеляжных самолетов, которые за надстройку над носовой частью прозваны в народе «горбатыми», совершил рейс из Москвы в Красноярск и обратно. Следующие полеты по тому же маршруту прошли 29 и 30 сентября. Последний билет «эконом лайт» без багажа из Москвы в одну сторону, стоит 30 311 рублей (300 евро), в бизнес-класс — от 122 831 рубля (1200 евро).

Как объяснили Forbes в пресс-службе перевозчика, в самолете Boeing 747 двенадцать мест в бизнес-классе и 510 — в эконом. Эти рейсы «увеличенной провозной емкости» в Красноярск ставят в дни пикового спроса вместо бортов меньшей вместимости материнского «Аэрофлота». Авиакомпания планирует вернуть эти самолеты в регулярное расписание на дальневосточные маршруты. Раньше она предоставляла их под чартерные перевозки туроператора «Библио-Глобус» для полетов в таиландский Пхукет.

Сейчас в «Реестре эксплуатантов и воздушных судов» Росавиации у «России» значится три Boeing 747-446, но на сайте авиакомпании указано, что в ее флоте — девять 747-х. В реестре есть только те, объясняют в пресс-службе компании, которые имеют сертификаты летной годности — документы, удостоверяющие, что самолеты прошли аудит безопасности и допущены к полетам. «Постепенно авиакомпания будет принимать решение о вводе в парк остальных, ранее законсервированных из-за невостребованности, самолетов такой вместимости», — говорят в пресс-службе.

Свои девять 747-х «Россия» получила от обанкротившейся в 2015 году авиакомпании «Трансаэро», у которой «горбатые» составляли больше пятой части флота. «Трансаэро» арендовала их и даже покупала на Западе, а когда они вырабатывали ресурс, списывала и приобретала новые. После начала в 2020 году пандемии коронавируса и падения пассажиропотока «Россия» стала отправлять свои 747-е на хранение.

Тем не менее несколько из них летали с Дальнего Востока на черноморские курорты, например из Хабаровска и Владивостока в Сочи и Симферополь. Однако после начала войны в Украине правительства США и европейских стран ввели санкции против многих российских компаний, в том числе и авиационных, включая «Россию». После этого она не могла легально получать от Boeing запасные части для своих 747-х. Но, как выяснил Forbes, добыть детали для этого типа судов «России» проще, нежели для других самолетов.

Пилот первого класса Андрей Литвинов рассказывает Forbes, что, с одной стороны, корпорация Boeing выпустила огромное количество самолетов этого типа (сейчас они не производятся. — Forbes), а значит, рынок оказался переполнен запчастями и компонентами.

Другое преимущество Boeing 747 заключается в их возрасте. Обычно на каждую критически важную деталь или компонент набивается уникальная номерная маркировка, чтобы при выходе детали из строя направить производителю номер для замены запчасти. «Более того, — говорит Литвинов, — производители требуют отдать им старую деталь, чтобы исследовать ее поломку, если возможно, отремонтировать и снова установить на самолет, а также чтобы исключить возможность для заказчика получить новую деталь и перепродать ее». С 747-ми такая операция невозможна, объясняет пилот, потому что из-за возраста этих самолетов уникальных номеров на их деталях не было. Не говоря уж о чипах — так называемых RFID-метках, которыми с 2005 года стали заменять номерные маркировки. И действительно, средний возраст принадлежащих «России» Boeing 747 — 24,6 года.