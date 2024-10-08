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Жители Латвии не хотят покупать госакции airBaltic – опрос 1

Бизнес
Дата публикации: 08.10.2024
BB.LV
Жители Латвии не хотят покупать госакции airBaltic – опрос

Подавляющее число прошенных латвийцев не горит желанием участвовать в приватизации национальной авиакомпании свидетельствует опрос bb.lv.

Правительство Латвии дало добро на спасение (официально - оздоровление) национальной авиакомпании airBaltic. И вот, 2 октября авиакомпания объявила о запуске процесса подготовки к начальному публичному предложению своих акций на фондовом рынке.

Товар есть. А что с купцами? Чтобы выяснить это, портал bb.lv задал вопрос: «Вы купили бы акции airBaltic?».

Большинство участников опроса весьма скептично отнеслись к возможности стать совладельцем погрязшей в долгах авиакомпании.

Так, 87 процентов респондентов сказали твердое «Нет» покупке кусочка airBaltic.

Лишь 7 процентов согласны купить акции авиакомпании.

И, наконец, 6 процентов пока не определились – покупать или не покупать.

Всего в опросе приняло участие 1892 респондента.

#airbaltic
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Комментарии (1)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    8-го октября

    жители этой страны оперируют своими финансами, а не государственными средствами, поэтому они и думают как их сохранить, а не вкладывать в непонятные и заранее невыгодные проекты. вот и весь ответ. тем более, что, скорее всего, недолго осталось этой компании жить. хорошо, если кто-то купит за бесценок и выгонит всех менеджеров, вернет ремонтную базу и лизинговые платежи в эту страну, может тогда компания и начнет приносить какой-то доход а может и второй вариант - более латвийский - неплатежеспособность

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