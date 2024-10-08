Жители Латвии не хотят покупать госакции airBaltic – опрос

Подавляющее число прошенных латвийцев не горит желанием участвовать в приватизации национальной авиакомпании свидетельствует опрос bb.lv.
Правительство Латвии дало добро на спасение (официально - оздоровление) национальной авиакомпании airBaltic. И вот, 2 октября авиакомпания объявила о запуске процесса подготовки к начальному публичному предложению своих акций на фондовом рынке.
Товар есть. А что с купцами? Чтобы выяснить это, портал bb.lv задал вопрос: «Вы купили бы акции airBaltic?».
Большинство участников опроса весьма скептично отнеслись к возможности стать совладельцем погрязшей в долгах авиакомпании.
Так, 87 процентов респондентов сказали твердое «Нет» покупке кусочка airBaltic.
Лишь 7 процентов согласны купить акции авиакомпании.
И, наконец, 6 процентов пока не определились – покупать или не покупать.
Всего в опросе приняло участие 1892 респондента.
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