Жители Латвии не хотят покупать госакции airBaltic – опрос

Правительство Латвии дало добро на спасение (официально - оздоровление) национальной авиакомпании airBaltic. И вот, 2 октября авиакомпания объявила о запуске процесса подготовки к начальному публичному предложению своих акций на фондовом рынке.

Товар есть. А что с купцами? Чтобы выяснить это, портал bb.lv задал вопрос: «Вы купили бы акции airBaltic?».

Большинство участников опроса весьма скептично отнеслись к возможности стать совладельцем погрязшей в долгах авиакомпании.

Так, 87 процентов респондентов сказали твердое «Нет» покупке кусочка airBaltic.

Лишь 7 процентов согласны купить акции авиакомпании.

И, наконец, 6 процентов пока не определились – покупать или не покупать.

Всего в опросе приняло участие 1892 респондента.