Эстонию заподозрили в том, что она хочет увезти рабочую силу из Латвии

«Из в этом году начатых инвестиционных проектов 13 реализуются в Риге, девять — в Курземе, три — в Латгале, два — в Видземе и один проект - в Земгале». «Инвестиции текут в места, в которых доступны соответствующая и квалифицированная рабочая сила, а также в индустриальные территории — как уже застроенные, так подготовленные для прихода новых инвесторов».

Как отмечает банковский экономист Петерис Страутиньш, «как Лиепая, так Валмиера, так прочие города планируют активно привлекать людей из других краев». «Единственные города, у которых в Латгале есть надежды, это Резекне и Даугавпилс. Другие города «растерзаны», люди оттуда уезжают. Уже в данный миг... например, в Балви и Лудзе нет больших заводов, соответственной инфраструктуры и традиций производства. Это не поможет. Но хорошо, что никуда далеко не нужно будет уезжать, только в другое место тут же в Латвии».

Руководитель отдела Латвийского агентства инвестиций и развития Вилис Зинкевичс, сказал изданию: «В Латвии местами еще существует неофеодализм. Были руководители краев, которые открытым языком говорили, что не желают, чтобы с нынешними предприятиями кто-то конкурировал бы за рабочую силу. Это своего рода стратегия, которая однако не дальновидна». «Например, в прошлом году председатель думы самоуправления Алуксненского края Дзинтарс Адлерс, оценивая потенциальное автобусное сообщение от Выру (Эстония) до Алуксне, указал Diena, что, принимая во внимание различия в развитии между Эстонией и Латвией, есть опасения, что это может быть еще один вид, как рабочую силу из Латвии увести в Эстонию».

«Специализация в конкретных отраслях, например, в деревообработке в Курземе или логистике в Риге, традиционно связана с историческим развитием и доступными ресурсами. Специализация позволяет регионам получить преимущества по инфраструктуре, опыту и компетенции рабочей силы. Однако специализация порождает также риски — устойчивость экономики к отраслевому спаду может быть слабей, если регион чрезмерно зависит от одной отрасли, заключает В.Зинкевичс».

Как отметил П.Страутиньш, «в государстве в целом и в отдельных регионах есть большая зависимость, например, от лесной отрасли, даже критическая». «Здесь надо смотреть на восток Видземе, в сторону Гулбене и Алуксне. Понятно, что в эти регионы не пойдут большие инвестиции электроники или фармацевтики, там нет людей с нужными навыками, инфраструктуры или традиций этих отраслей. Но эти регионы были бы интересны, например, для металлообработки, которая могла бы работать в малонаселенных местах». Эксперт приводит опыт Даугавпилса и Лиепаи, которые «строят индустриальные парки с хорошей инфраструктурой». Латгалия может развивать у себя также «гибридные парки», сочетающие выработку солнечной и ветряной энергии. «Специальная экономическая зона включает очень широкую территорию и предоставляет возможность предприятиям развиваться, но, конечно, геополитическая ситуация нынешнего момента порождает известные осложнения», - констатировал представитель Латвийского агентства инвестиций и развития Вилис Зинкевичс.