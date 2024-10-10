Подсчитано, на какую сумму обычный человек сможет прожить в Риге

Минимальный уровень дохода, который считается необходимымдля покрытия своих основных потребностей и поддержания достойного уровня жизни, в 2024 году в Риге составил 1630 евро брутто, а в регионах речь идет о 1384 евро брутто.

Об говорится в исследовании зарплат, проведенного консалтинговой компанией по управлению «Figure Baltic Advisory».

По сравнению с ситуацией прошлого года прожиточный минимум в Риге увеличился, но в регионах он изменился минимально. В 2023 году прожиточный минимум в Риге составлял 1501 евро брутто, а в регионах – 1397 евро брутто.

Этот порог был рассчитан, учитывая определенный спектр услуг и продуктов. Прожиточный минимум для семьи с двумя взрослыми и двумя детьми составляет 2119 евро брутто в Риге и 1724 евро брутто в регионах, если оба родителя зарабатывают и получают одинаковую зарплату. Средняя зарплата в Риге на данный момент составляет 2286 евро брутто, а в регионах – 1590 евро брутто.

Сравнивая ситуацию в соседних странах, исследование пришло к выводу, что прожиточный минимум в Вильнюсе самый высокий - 2173 евро брутто, а в Таллине он самый низкий - 1621 евро брутто.

По сравнению с 2023 годом наибольший рост можно наблюдать именно в Вильнюсе, в прошлом году этот порог составлял 1995 евро брутто, а в Таллине рост был относительно небольшим (1614 евро брутто в 2023 году).