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Подсчитано, на какую сумму обычный человек сможет прожить в Риге 2

Бизнес
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
Подсчитано, на какую сумму обычный человек сможет прожить в Риге

Минимальный уровень дохода, который считается необходимымдля покрытия своих основных потребностей и поддержания достойного уровня жизни, в 2024 году в Риге составил 1630 евро брутто, а в регионах речь идет о 1384 евро брутто.

Об говорится в исследовании зарплат, проведенного консалтинговой компанией по управлению «Figure Baltic Advisory».

По сравнению с ситуацией прошлого года прожиточный минимум в Риге увеличился, но в регионах он изменился минимально. В 2023 году прожиточный минимум в Риге составлял 1501 евро брутто, а в регионах – 1397 евро брутто.

Этот порог был рассчитан, учитывая определенный спектр услуг и продуктов. Прожиточный минимум для семьи с двумя взрослыми и двумя детьми составляет 2119 евро брутто в Риге и 1724 евро брутто в регионах, если оба родителя зарабатывают и получают одинаковую зарплату. Средняя зарплата в Риге на данный момент составляет 2286 евро брутто, а в регионах – 1590 евро брутто.

Сравнивая ситуацию в соседних странах, исследование пришло к выводу, что прожиточный минимум в Вильнюсе самый высокий - 2173 евро брутто, а в Таллине он самый низкий - 1621 евро брутто.

По сравнению с 2023 годом наибольший рост можно наблюдать именно в Вильнюсе, в прошлом году этот порог составлял 1995 евро брутто, а в Таллине рост был относительно небольшим (1614 евро брутто в 2023 году).

#зарплаты
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Комментарии (2)

  • AG
    Anzela Gorozankina
    10-го октября

    И если это бы относилось ко всем, в том числе пенсионерам хотя бы 600€ начисляли , тогда бы все зажили в норме а еюне выживали как могли ! Зарплата средная норм. в 1300-1500€ для устойчивой семейной обстановки..

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    1
  • Д
    Дед
    10-го октября

    А кто ниже порога, им куда? Как выживать тем, кто получает минимальную зарплату в Латвии, их, кстати 70% работающих?

    25
    1

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