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Экономика повысила напряжение: Латвия резко нарастила производство электроэнергии 2

Бизнес
Дата публикации: 13.10.2024
BB.LV
Экономика повысила напряжение: Латвия резко нарастила производство электроэнергии
ФОТО: LETA

Подведены итоги работы латвийского энергетического сектора в 2023 году. Главный вывод — в стране значительно выросла генерация электричества.

Энергетика разворачивается к солнцу

Данные Центрального статистического управления показывают, что в 2023 году в Латвии было произведено 6388 ГВтч электроэнергии (на 27,0% больше, чем в 2022 году), из которых 4963 ГВтч из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По сравнению с 2022 годом объем производства из ВИЭ вырос на 30,0% (на 1146 ГВтч). В 2023 году ВЭС (ветряные электростанции) и СЭС (солнечные электростанции) произвели на 92,5% больше электроэнергии, чем в 2022 году.

Значительный прирост произведенной электроэнергии в 2023 году был на СЭС — 239 ГВтч, что более чем в три раза, или на 164 ГВтч больше, чем в 2022 году, на что повлияла активная установка солнечных батарей и создание солнечных парков.

ВЭС произвели 271 ГВтч электроэнергии, что на 42,6%, или 81 Гвтч, больше, чем в 2022 году. В свою очередь, в 2023 году гидроэлектростанции произвели 3794 ГВтч — на 38,0%, или 1044 Гвтч, электроэнергии больше, чем годом ранее, на что повлияло увеличение притока воды и длительное время паводков.

В прошлом году на ТЭЦ было произведено 2083 ГВтч электроэнергии, из которых 31,6% произведено из ВИЭ (на биогазовых и биомассовых станциях), что на 8,2 процентного пункта больше, чем в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом, в 2023 году производство электроэнергии на биогазовых ТЭЦ снизилось с 250 ГВтч до 182 ГВтч (на 27,2%), на биомассовых электростанциях и ТЭЦ снизилось с 552 ГВтч до 477 ГВтч (на 13,6%).

Кто в ГЭС, кто по дрова

В 2023 году общее потребление возобновляемых источников энергии в Латвии составило 82,6 петаджоулей (ПДж). По сравнению с 2022 годом в 2023 году потребление возобновляемых источников энергии было на 3,3%, или на 2,6 Пдж, больше.

За последние пять лет (с 2019–го по 2023 год) общее потребление ВИЭ выросло на 9,8 % (7,4 ПДж). За последние пять лет общее потребление топливной древесины увеличилось на 1,8% (на 1,1 ПДж) и в 2023 году достигло 63,0 ПДж. По сравнению с 2022 годом потребление топливной древесины снизилось на 1,6% (на 1,0 ПДж). В 2023 году доля топливной древесины в общем потреблении ВИЭ составила 76,2% (в 2022 году — 80,0%). В свою очередь, доля потребления электроэнергии составила 18,8 %. В 2023 году доля биотоплива в общем потреблении составила 0,7%, или на 0,3 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. Потребление биогаза и других энергетических ресурсов составило 2,2% и 2,1% соответственно.

Гори, гори ясно

Крупнейшим потребителем топливной древесины является преобразовательный сектор — в 2023 году его потребление (22,9 ПДж) составило 36,3% от общего потребления топливной древесины.

За последние пять лет (2019–2023 гг.) потребление древесины в этом секторе выросло на 4,6% (на 1 ПДж). В свою очередь, объем тепла, выработанного в этом секторе солнечными коллекторами, в 2023 году составил 9 Гвтч, или 31 ТДж, что на 2 ГВтч (8 ТДж) меньше, чем в 2022 году.

Преобразовательный сектор включает в себя объем энергетических ресурсов, потребляемых на производство и реализацию электрической и тепловой энергии, а также производство торфяных брикетов и древесного угля. Соответственно крупнейшим потребителем этого сектора, очевидно, являются котельные, которые производят тепло из щепы. В последние годы этот вид топлива в Латвии стал особо популярным.

В 2023 году потребление топливной древесины в домашних хозяйствах составило 29,0% от общего потребления древесины и по сравнению с 2022 годом оно снизилось на 1,5% или 0,3 ПДж.

Наибольшее потребление топливной древесины в промышленности и строительстве зафиксировано в производстве древесины и изделий из нее, на которые в 2023 году было потреблено 18,3 Пдж, или 95,5% от общего потребления топливной древесины в промышленности и строительстве.

В прошлом году было экспортировано 23,1 ПДж древесных гранул, что на 21,0%, или 6,1 ПДж меньше, чем в 2022 году. Также наблюдалось снижение экспорта древесных обрезков и брикетов. В прошлом году было экспортировано 1,1 ПДж топливных древесных обрезков, что на 0,3 ПДж меньше, чем в 2022 году. С другой стороны, в экспорте древесных брикетов, который составил 0,4 ПДж, наблюдалось небольшое снижение, всего на 5,0%. В 2023 году экспорт дров составил 6,0 ПДж, что на 1,1 Пдж, или 22,8% больше, чем в 2022 году. Также увеличился экспорт топливной щепы — на 1,6 Пдж, или на 16,3% больше, чем в 2022 году (11,4 ПДж в 2023–м).

Транспорт подключился к розетке

В 2023 году потребление электроэнергии в транспортном секторе составило 386 ТДж, что на 5,8% (на 21 ТДж) больше, чем в 2022 году, чему способствовало увеличение числа электромобилей. В прошлом году прирост по сравнению с прошлым годом был аналогичным — 20 ТДж.

По сравнению с 2022 годом потребление электроэнергии в автомобильном транспорте выросло на 25,0% (на 31 ТДж), а в железнодорожном снизилось на 3,0% (на 7 ТДж). Потребление электроэнергии на трубопроводном транспорте продолжает снижаться и в 2023 году составило 5 ТДж — на 37,5%, или на 3 ТДж меньше, чем в предыдущем году, и в 4,6 раза (на 18 ТДж) меньше, чем в 2019–го.

В 2023 году потребление биотоплива в транспортном секторе было на 0,2 ПДж (25,0%) меньше, чем в 2022 году. На это повлияло решение правительства об отмене обязательного добавления биотоплива с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

В европейском разрезе

С увеличением общего потребления возобновляемых источников энергии Латвия приближается к взятой на себя цели — к 2030 году достичь доли энергии, произведенной из ВИЭ, в размере 50,0% в валовом конечном потреблении энергии. Латвия занимает третье место по доле возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии в Европейском союзе — 43,3% в 2022 году (в среднем 23,0% по ЕС).

Латвия также должна обеспечить, чтобы к 2030 году 7,0% энергии, потребляемой на транспорте, было бы из ВИЭ. В 2022 году доля возобновляемых источников энергии в транспорте в Латвии составила 3,13%, в то время как в ЕС — в среднем 9,6%.

В свою очередь, доля возобновляемых источников энергии в отоплении в 2022 году составила 61,0%, что является третьим по величине показателем после Швеции (69,4%) и Эстонии (65,4%) среди всех стран–членов ЕС. В ЕС на возобновляемые источники энергии приходилось 24,9% от общего объема энергии, потребляемой на отопление и охлаждение.

#электроэнергия
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    13-го октября

    "Латвия приближается к взятой на себя цели" - берёт обязательства правящий класс, а целью становится нищающее население, у которого ничего не спрашивают, но которому расплачиваться за подорожавшие электричество, отопление, газ.

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  • DD
    Dmitrijs Drobisevskis
    Janis Berzin
    14-го октября

    To Janis Berzin: Что мешает взять и выполнить обязательства лично тебе, вместо того чтобы писать здесь комменты? Лень встать с дивана???

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