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Нет сажевого фильтра? Ходи пешком! В Латвии меняют правила техосмотра 3

Бизнес
Дата публикации: 13.10.2024
BB.LV
Нет сажевого фильтра? Ходи пешком! В Латвии меняют правила техосмотра

Нередко у многих водителей именно фильтр твердых частиц, в народе называемый "сажевым фильтром", вызывает больше всего беспокойства при прохождении технического осмотра. Местные автосервисы предлагают радикальное решение — резать к чертовой матери. Поддавшиеся на уговоры владельцы транспортных средств теперь столкнутся с проблемой.

Как в Европе

Уже совсем скоро, с 2025 года, Латвия присоединится к числу европейских стран, где во время технического осмотра автомобилей с дизельными двигателями будет определяться и измеряться количество твердых частиц. Также будет проверяться, установлен ли, не удален ли и работает ли фильтр твердых частиц (DPF), он же "сажевый фильтр".

Под пристальное внимание Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) попадут все автомобили с дизельными двигателями, выпущенные до 2013 года, которые будут проверять с помощью специального оборудования. Порядок проверки наличия и работоспособности "сажевого фильтра" уже введен в ряде европейских стран, включая Нидерланды, Бельгию, Германию и Швейцарию.

До сих пор в Латвии CSDD измеряла уровень дымности выхлопных газов, но с будущего года будет использоваться более точный и детализированный метод для определения количества твердых частиц.

Отсутствие сажевого фильтра с большой вероятностью приведет к отсутствию техосмотра и соответственно права выезжать на дороги Латвии.

Как узнать, был ли он удален?

Фильтр твердых частиц в автомобиле задерживает попадание в воздух частиц, которые не только загрязняют окружающую среду, но и особенно вредны для здоровья при вдыхании.

"К сожалению, многие автомобили с дизельными двигателями усиленно дымят, так как сажевые фильтры из них были удалены. Чаще всего это происходит потому, что работники сервиса не смогли найти другого способа решения проблем, связанных с выхлопами", — объясняет эксперт Интс Пурмалис.

Говоря о том, как владелец автомобиля, купивший, например, подержанное авто, может узнать, есть ли у его транспортного средства сажевый фильтр, эксперт рекомендует два метода.

"Самый простой метод — это протереть салфеткой внутреннюю часть выхлопной трубы. Если видны какие–либо отложения или грязь, скорее всего у автомобиля есть проблемы с выхлопами, которые следует исследовать более тщательно", — рассказывает И. Пурмалис.

Он добавляет, что этот метод применим к автомобилям, выпущенным после 2013 года, так как у более старых дизельных автомобилей это может не быть показателем. "Второй метод — обратиться в какой–либо компетентный сервис или воспользоваться тестовой проверкой в CSDD", — говорит И. Пурмалис.

#автомобиль #техосмотр
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Комментарии (3)

  • DD
    Dmitrijs Drobisevskis
    14-го октября

    Смешно говорить об экологии и ограничивать себя во всем ради нее, пока горят нефтебазы, взлетают на воздух склады боеприпасов и стираются в пыль целые города в результате обстрелов и бомбардировок. Одно небольшое извержение вулкана создает выбросов больше чем дают все потуги зеленой энергетики. Зачем обманывать себя?

    28
    1
  • DD
    Dmitrijs Drobisevskis
    14-го октября

    В статье куча ошибок. Лишь бы написать, а так это или нет, редакцию не волнует.Новой проверке подлежат ТОЛЬКО автомобили Евро4 и выше, т.е. выпуска после 2012 года. Факт наличия DPF проверяться не будет, будет лишь проверяться соответствие нормам выбросов твердых частиц.

    28
    1
  • Д
    Дед
    13-го октября

    Как они притомили со своей лжезаботой о природе. Как может повлиять сажа на природу, это просто пыль, и на воздух никак влиять не может.

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