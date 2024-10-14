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Президент взял с собой в Берлин 125 предпринимателей и одного министра 1

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2024
LETA
Президент взял с собой в Берлин 125 предпринимателей и одного министра

Президент Эдгар Ринкевич и министр экономики Виктор Валайнис посещают с двухдневным визитом Берлин, а в составе бизнес-делегации вместе с ними в Германию отправились 125 человек.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, сегодня Ринкевич вместе с федеральным министром цифровых технологий и транспорта Германии Фолкером Виссингом и мэром Бремена Андреасом Бовеншульте откроют латвийско-немецкий форум самоуправлений "Синергия Латвии и Германии: движущая сила цифровой трансформации", организованный посольством Латвии в сотрудничестве с представительством Бремена в Берлине.

Как отметил Дрегерис, уже с момента восстановления независимости Латвии Германия последовательно поддерживала ее на пути в Европейский союз и НАТО. Особенно активным и тесным было сотрудничество на уровне самоуправлений. Целью форума является дальнейшее развитие диалога и обмена опытом, в частности, в области дигитализации публичного сектора.

15 октября президент Латвии и федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер откроют в Берлинском выставочном центре одно из крупнейших в Европе мероприятий по вопросам дигитализации общественного сектора - выставку "Smart Country Convention 2024", на которой Латвия будет официальной страной-партнером и представит свой опыт внедрения цифровых решений в госуправлении, самоуправлениях и госпредприятиях. В мероприятии примут участие более 100 представителей латвийских компаний, научных учреждений, госучреждений и самоуправлений.

В ходе визита Ринкевич также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и поддержки Украины в борьбе с агрессором. Также запланированы встречи с представителями оборонных и энергетических компаний и интервью немецким СМИ.

Как сообщает Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР), целью визита является укрепление экономических связей между Латвией и Германией.

Во время визита предусмотрены встречи с представителями предприятий Германии, в том числе военной промышленности, а также с должностными лицами. 15 октября в Берлине пройдет мероприятие, организованное представителями оборонной промышленности Латвии в сотрудничестве с Ассоциацией оборонной промышленности Германии, в котором примут участие около 70 представителей немецкой оборонной индустрии.

Как сообщает ЛАИР, в составе торговой миссии в Германию отправятся представители таких предприятий и организаций, как "Tet", "Mobilly", "Latvijas Mobilais telefons", "Nordic Homes", "Tiamo grupa", "Adventum Tech", "Tilde", "Tesla", "ZZ Dats", "WeAreDots", "Tietovery", "Zvaigznāja komanda", "Apply", "CMB", "EdTech", "Helmes", "Brīvs", Латвийского университета, Рижской школы бизнеса и др.

Президент будет находиться в Германии 14 и 15 октября, а сопровождающая его делегация - с 15 октября по 17 октября.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го октября

    А может как раз наоборот. Бизнес отправился на переговоры, ну и двух "клоунов" прихватили с собой. Ширма же должна быть.

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