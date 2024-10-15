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Сильно обвалился объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии (ГРАФИК) 3

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2024
BB.LV
Сильно обвалился объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии (ГРАФИК)
ФОТО: LETA

Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за девять месяцев этого года уменьшился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 8,63 млн тонн, свидетельствуют обобщенные Министерством сообщения данные.

В том числе объем международных перевозок составил 7,287 млн тонн, что меньше на 29,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем внутренних перевозок увеличился на 11,2% - до 1,343 млн тонн.

Объем транзитных грузов за девять месяцев этого года составил 5,999 млн тонн, что на 33,8% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

В том числе объем транзитных железнодорожных грузов через порты составил 5,355 млн тонн, что на 36,2% меньше, а наземный транзит через территорию Латвии - 644 тыс. тонн, что на 4,6% меньше.

Экспортные перевозки за девять месяцев 2024 года составили 1,398 млн тонн, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, импортные - 5,245 млн тонн, что меньше на 23,6%.

Как сообщалось, в 2023 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 27,6% по сравнению с 2022 годом до 15,636 млн тонн, в том числе за девять месяцев было перевезено 11,591 млн тонн грузов.

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2

Комментарии (3)

  • MI
    Marija Ivanova
    15-го октября

    Ну так конечно, если в ноги себе регулярно стрелять, то их рано или поздно ампутиррвать придется

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    2
  • A
    Anim
    15-го октября

    Уже пора рельсы на металлолом разбирать или ещё какие-нибудь санкции придумаем?

    24
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    Anim
    15-го октября

    план примерно такой: уничтожаем существующие железные дороги, теряем спеуиалистов в этой области, не можем построить новую жд так как нет спецов, ну может с горе пополам строим, а потом не можем найти квалифицированный обслуживающий штат. Плачем.

    26
    2

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