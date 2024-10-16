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Приехали: топливо в Латвии может подорожать до 2,5 евро за литр 3

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2024
LETA
Приехали: топливо в Латвии может подорожать до 2,5 евро за литр

Министерство климата и энергетики предлагает постепенно вводить требование директивы ЕС об увеличении доли возобновляемой энергии в конечном потреблении в транспортном секторе к 2030 году, против чего выступают торговцы топливом.

По мнению министерства, "откладывание решения" на пять лет может привести к очень значительному росту цен на топливо в 2030 году, заявил министр климата и энергетики Каспар Мелнис в программе "Spried ar Delfi".

Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис отметил, что ассоциация сообщила Сейму, а ранее и Министерству климата и энергетики, что указанная директива ЕС о содействии возобновляемым источников энергии вступает в силу в 2030 году, "не в следующем году или через год". Поэтому торговцы недовольны предполагаемым введением требований директивы раньше, чем она вступила в силу.

Ассоциация также призывает снизить цель Латвии по сокращению выбросов парниковых газов на 16% к 2030 году до 14,5%, указанных в директиве. Продавцы топлива отмечают, что более быстрое выполнение требований будет означать, что мы начнем быстрее, чем это необходимо, больше платить за топливо. "На наш взгляд, в 2030 году, когда директива должна быть выполнена, это будет стоить 250 миллионов евро в год, или около 20 центов за литр", - сказал Карчевскис. Кроме того, следует принять во внимание изменения в системе квотирования выбросов ЕС, что, по оценкам немецких аналитиков, может способствовать росту цен на топливо на 60 центов за литр уже в 2027 году. "То есть будет 60 плюс 20 [центов], а с учетом НДС это уже целый евро. Это очень много. Учитывая теперешние кризисные условия, мы считаем, что этот график нужно отменить и нам следует готовиться только к 2030 году", - сказал руководитель ассоциации. На это министр возразил, что требования о графике отменить нельзя.

Напомним, что сейчас бензин в Латвии стоит примерно 1,50 евро за литр, то есть, после вышеуказанного подорожания он будет стоить 2,5 евро за литр.

#бензин #топливо
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • SN
    Scythe Necris
    18-го октября

    Дизель по 3,2? Останутся только электромобили. А им куяк и налог введут, цену на "заправку" вломят. А сколько сразу станут стоить продукты в магазинах?

    7
    0
  • Д
    Дед
    16-го октября

    А если еще вспомнить, что в этом 1.50, налоги составляют больше 0.50, то, когда же вы суки нажретесь?

    57
    1
  • DJ
    Danik Jupiters
    Дед
    16-го октября

    Так у них 2 лярда в бюджете нихватает..

    18
    2

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