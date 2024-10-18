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Дравениеце: Игорь с перфоратором зарабатывает в два раза больше мэра Риги. На какой планете мы живём? 6

Бизнес
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
Дравениеце: Игорь с перфоратором зарабатывает в два раза больше мэра Риги. На какой планете мы живём?

Я 32-летняя редактор нового новостного портала и телепрограммы, получившая высшее образование в Латвийском университете. Я активно работаю по своей профессии уже 13 лет, в настоящее время наслаждаюсь удовольствием работать из дома, это посменная работа, но я встречаюсь с семьей по вечерам и мне не нужно отправляться в длительные командировки, как вы думаете, читатели, сколько у меня зарплата, пишет на портале la.lv Криста Дравниеце.

Застенчивый латыш обычно не говорит на такие темы вслух, «ну не приятно залезать в чужой кошелек», но когда пишешь новости каждый день о том, что нефть в два раза дороже, а кофе уже давно не стоит пять евро, об этом невозможно не говорить, какая зарплата приемлема в Латвии. На данный момент, если быть до конца честной, я понятия не имею, какую цифру мне следует назвать, отвечая на собственный вопрос, потому что один друг зарабатывает 1000 евро, другой – 3000. Означает ли это, что первый дундук, а второй нормальный или первый среднестатистический латыш а второму повезло?

Старое народное поверье гласит, что хорошей зарплатой считается сумма двух минимальных зарплат. Сейчас в Латвии это 700 евро, так что 1400 будет вполне доступно. А что говорит наука?

Буквально 10 октября агентство ЛЕТА написало, что необходимая для жизни зарплата, или минимальный уровень дохода, который считается необходимым для отдельного человека или семьи, для покрытия своих основных потребностей и поддержания достойного уровня жизни в определенной географической зоне в 2024 году в Риге будет 1630 евро брутто, а в регионах – 1384 евро брутто.

По сравнению с ситуацией прошлого года прожиточный минимум в Риге увеличился, а в регионах он изменился минимально. В 2023 году прожиточный минимум в Риге составил 1501 евро брутто, а в регионах – 1397 евро брутто. Однако если посмотреть, сколько стоит аренда двухкомнатной или, не дай бог, трехкомнатной квартиры в Рижском районе, хочется усомниться в таком повышении.

Путешествуя по Интернету, я нашла такой интересный сайт algas.lv, где путем ввода вашей зарплаты, обязанностей, отрасли, опыта с помощью всемогущего Интернета рассчитывается, приемлема ли ваша конкретная зарплата по сравнению с другими коллегами в отрасли. Для сравнения также были указаны зарплаты редакторов в Эстонии, Литве и Сербии (?!).

Забавными показались интересные факты - «За 15 минут работы можно купить один Биг Мак».

О, спасибо! Теперь счастье полное! А как насчет газа для отопления или зимней обуви?

Каждый сам творец своего счастья, и кому сейчас вообще легко, но почему я пытаюсь здесь что-то понять с оттенками корявого юмора? Я всегда чувствовала, что в этом вопросе должна быть шкала справедливости, начиная от рубашки практиканта, далее поднимаясь по карьерной лестнице, получая повышение, доказывая свои навыки, приобретая опыт и признание. На данный момент я довольна своей зарплатой, но в тот момент, когда для меня на профессиональном сайте разные отрасли Игорь попросил 800 евро за отбивку полуразрушенной бетонной плитки на лестницы, почувствовала себя так, будто меня ударили по лицу мокрой рыбой. Это работа одного дня.

День работы перфоратором в руках. И так каждый день, нет, надо ведь и отдыхать, скажем, три раз в неделю – тогда Игорь зарабатывает почти 10 000 евро в месяц? Теперь понятно, кому принадлежат дорогие виллы в Икшкиле. На какой планете мы живём?

Ради интереса, пара фактов, которые еще больше запутают вам голову:

-Дидрихсонсы зарабатывает 15 000 евро в месяц.

-Средняя зарплата учителя в месяц составляет 1478 евро.

  • Мэр Риги Кирсис в прошлом году заработал 68 408 евро или 5700 евро в месяц.

  • Средняя зарплата украинских солдат составляет 70 тысяч украинских гривен, это около 1400 евро.

-Игорь (услуги которого я, конечно, не могу себе позволить) зарабатывает 800 евро в день за демонтаж лестниц.

#зарплаты
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Комментарии (6)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    20-го октября

    Если эта история честная, то Игорьку лечится нужно с такими запросами, и мало вероятно что с такими ценниками, у него клиентура в очереди выставляется.. Не ту у Игорька таких зарплат, Да 800 в день можно делать, но это на бригаду из 10 человек, + начальству и тд, можно если у него своя бригада или он подрядчик, но это не будут 800 его это будет 800 на всех..Теперь посчитайте и где нужно разделите, где нужно прибавьте и тд.. Вот и получится средняя зарплата с перфоратором по Латвии, то на то и вышло у Игорька в день за работу перфоратором, 50-60 евро. 800 в день даже специалист в Норвегии не получает, если на одного взять!

    1
    0
  • SF
    Sergej Fetisov
    18-го октября

    Игорь, работая перфоратором убивает свои суставы и дышет пылью повреждая свои лёгкие. ! Что убиваете Вы имея высшее образование.

    36
    2
  • A
    Anim
    18-го октября

    Даже комментировать не вижу смысла...

    И вот таких, "наслаждающихся" - практически все чиновники, "гуманитарии", "творческая интеллигенция" и прочих бездельников с давно спетой "моей профессией" - подавляющее большинство.

    Страна 404.

    48
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го октября

    Очередное доказательство что университеты плодят соплековырятелей, которые умом к реальности неприспособленных. У (условного) Игоря работа не каждодневная. А сдельная. Сегодня он заработал, а потом пару дней (недель) он может что называется "лапу сосать". Поэтому и расценки. Если этой кундзе кажется что акробатика с перфоратором (а там условия труда не офисные, шум, грязь, вдыхаемая пыль и в глаза тоже и всякие остальные не сладкие ништяки) не стоят этих денег, то ради бога. Сама. Лапками сама. Приобщись и вкуси.

    54
    5
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го октября

    Да какая разница сдельная она или нет?.. Вы сами себя слышите какие 800 в день, ало проснитесь!

    0
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    18-го октября

    Конечно Игорь не зарабатывает 10000, в лучшем случае 2 т. , без налогов и больничного.

    49
    0
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