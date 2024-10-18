Baltijas balss logotype

Грядущее отключение от электросети РФ все же может повлиять на цены в Латвии 1

Бизнес
Дата публикации: 18.10.2024
LETA
Грядущее отключение от электросети РФ все же может повлиять на цены в Латвии

Уже в феврале следующего года все три страны Балтии отключатся от так называемой электросети БРЭЛЛ, которая до сих пор соединяет Латвию с энергосистемами России и Белоруссии.

Это один из последних остатков нашей энергетической зависимости от государств-агрессоров. До сих пор балансирующие мощности для стабильности электросетей стран Балтии обеспечивали Россия и Белоруссия. После десинхронизации этого уже не будет. Такая синхронизация необходима, если одна из электростанций, подключенных к системе, перестанет работать, тогда потерянная выработка компенсируется другими электростанциями, подключенными к сети, в течение нескольких миллисекунд.

Синхронизация с европейской сетью обошлась в общей сложности в 460 миллионов евро, но большого влияния на тарифы на электроэнергию это не оказало, поскольку большую часть инвестиций компенсировал Евросоюз. То, что осталось, в основном уже включено в действующий тариф. Поскольку отключение от существующей сети будет абсолютным новшеством и странам Балтии, возможно, придется какое-то время самостоятельно добывать часть электроэнергии, ранее получаемой от России и Белоруссии, отключение может повлиять на биржевые цены на электроэнергию.

"Если необходимо заморозить дополнительно более крупные производственные мощности, чтобы обеспечить стабильность сети, это все равно несколько снижает предложение. На этом рынке спрос и предложение играют ключевую роль и в принципе диктуют цену на бирже. Поэтому, если предложение уменьшится, то логично, что небольшое влияние в краткосрочной перспективе может быть", - сказал Мартиньш Ванцанс, руководитель "Enefit Latvija".

Однако, как указал министр климата и энергетики Каспар Мелнис, гораздо большее влияние на цены в это время окажут другие объективные факторы, такие как погода и цены на природный газ. Осознавая риск такого повышения цен, торговцы электроэнергией вовремя начали включать его в свои фиксированные долгосрочные тарифы.

#электричество # тарифы
1
16

Комментарии (1)

  • LZ
    Leon Zenon
    18-го октября

    Синхронизация с европейской сетью обошлась в общей сложности в 460 миллионов евро, но большого влияния на тарифы на электроэнергию это не оказало. А ничего что до войны платил за те же киловатты 12 евро сейчас 30. Небольшое влияние в 2.5 раза.

    21
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео