Грядущее отключение от электросети РФ все же может повлиять на цены в Латвии

Уже в феврале следующего года все три страны Балтии отключатся от так называемой электросети БРЭЛЛ, которая до сих пор соединяет Латвию с энергосистемами России и Белоруссии.

Это один из последних остатков нашей энергетической зависимости от государств-агрессоров. До сих пор балансирующие мощности для стабильности электросетей стран Балтии обеспечивали Россия и Белоруссия. После десинхронизации этого уже не будет. Такая синхронизация необходима, если одна из электростанций, подключенных к системе, перестанет работать, тогда потерянная выработка компенсируется другими электростанциями, подключенными к сети, в течение нескольких миллисекунд.

Синхронизация с европейской сетью обошлась в общей сложности в 460 миллионов евро, но большого влияния на тарифы на электроэнергию это не оказало, поскольку большую часть инвестиций компенсировал Евросоюз. То, что осталось, в основном уже включено в действующий тариф. Поскольку отключение от существующей сети будет абсолютным новшеством и странам Балтии, возможно, придется какое-то время самостоятельно добывать часть электроэнергии, ранее получаемой от России и Белоруссии, отключение может повлиять на биржевые цены на электроэнергию.

"Если необходимо заморозить дополнительно более крупные производственные мощности, чтобы обеспечить стабильность сети, это все равно несколько снижает предложение. На этом рынке спрос и предложение играют ключевую роль и в принципе диктуют цену на бирже. Поэтому, если предложение уменьшится, то логично, что небольшое влияние в краткосрочной перспективе может быть", - сказал Мартиньш Ванцанс, руководитель "Enefit Latvija".

Однако, как указал министр климата и энергетики Каспар Мелнис, гораздо большее влияние на цены в это время окажут другие объективные факторы, такие как погода и цены на природный газ. Осознавая риск такого повышения цен, торговцы электроэнергией вовремя начали включать его в свои фиксированные долгосрочные тарифы.