Экстерьер, функционал и стоимость - три головы дракона Поднебесной.

Немецкий автопроизводитель Porsche столкнулся с падением продаж на фоне обосрения конкуренции в Китае. Там все чаще выбирают экологичные и модные электрокары.

В Китае продолжают падать продажи таких автогигантов, как Porsche, из-за значительного роста конкуренции и инфляции. В третьем квартале объемы сбыта Porsche,достигли самой низкой отметки за отчетный периода последние 10 лет.

С января по сентябрь компания поставила в Китай 43 280 автомобилей, что на 29% меньше, чем за первые девять месяцев 2023 года. В Северной Америке Porsche продал 61 471 автомобиль, что на 5 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

Однако Детлев фон Платен, пресс-секретарь Porsche AG, сохраняет оптимизм. "Спрос со стороны клиентов остается высоким, а отзывы наших покупателей о новых моделях очень позитивны, - говорит он. - Благодаря большей доступности продукции мы уверенно смотрим на окончательные цифры продаж в 2024 г. Рыночная ситуация остается сложной во всем мире. Однако благодаря самому молодому модельному ряду в истории компании, благодаря сбалансированной структуре продаж мы занимаем прочные позиции".

Volkswagen, материнская компания Porsche, также столкнулась с аналогичной тенденций: в третьем квартале этого года продажи упали на 15%. Марко Шуберт, топ-менеджер Volkswagen, отметил: "Особенно острая конкурентная ситуация сложилась в Китае, это и является основной причиной глобального снижения объемов наших поставок".

Эксперты признают: бурный рост спроса на электромобили в Китае наносит ущерб европейским автопроизводителям. Китайские кары значительно дешевле, оснащены большим количеством функций и имеют более современный дизайн в сравнении с европейскими машинами.

Все более напряженная торговая война между ЕС и Китаем также заставила наблюдателей предположить, что Пекин может ввести санкции против европейских компаний со значительными производственными мощностями в стране, включая BMW, Audi и Mercedes-Benz.