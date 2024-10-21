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Международным экспертам очень понравилась налоговая система Латвии 3

Бизнес
Дата публикации: 21.10.2024
LETA
Международным экспертам очень понравилась налоговая система Латвии
ФОТО: dreamstime

В рейтинге налоговой конкурентоспособности стран OECD (Организации экономического сотрудничества и развития) Эстония продолжает удерживать первую позицию, Латвия – вторую, Литва в этом году поднялась с 7-го на 5-е место , свидетельствует индекс, составленный организацией The Tax Foundation.

Эстония и Латвия также занимают первые две позиции, а Литва третью в рейтинге по налогу на прибыль предприятий.

В отчете организации говорится, что одной из сильных сторон налоговой системы Литвы является то, что коммерческие инвестиции в машины и оборудование, здания и нематериальные активы облагаются налогом лучше, чем в среднем по Европе.

Кроме того, ставка налога на прибыль в Литве, составляющая 15%, ниже, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 23,9%.

"Место Литвы в этом индексе улучшилось не из-за изменений в собственной политике, а потому, что ухудшилось положение других стран", - рассказал порталу деловых новостей Verslo zinios автор международного индекса налоговой конкурентоспособности International Tax Competitiveness Index 2024 Александр Менгден.

Между тем, Литва занимала десятое место по подоходному налогу с населения, 27-е место по налогу на потребление, 7-е место по налогу на недвижимость и 16-е место по межгосударственному налогообложению.

В Литве в категории ставки налога подоходного налога на прирост капитала и налога на дивиденды остались неизменными и достигли 20 и 15% соответственно. В странах ОЭСР они соответственно увеличились на 0,4 пункта до 19,7% и на 0,2 пункта до 24,7%.

The Tax Foundation оценивает налоговую систему самых передовых стран мира, входящих в ОЭСР.

#налоговая система
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го октября

    Да, судя по скорости вымирания, налоговая система прекрасная. Внушает оптимизм и уверенность в будущее людям. Сарказм.

    17
    0
  • Д
    Дед
    21-го октября

    Если такая хорошая налоговая система, чего же у нас с экономикой так хреново. Может для них хорошо, да мы от того все сдохнем?

    17
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    Дед
    21-го октября

    потомучто пока на пути к успехом и уплате этих самых налогов тебя так проверками и всякими отчетами залюбят, что мало не покажется. Плюс людей с каждым годом больше не становится, на ком заработать можно. Это только правительство в шоколаде со всех стрижет при любом раскладе, а когда объемы состриженного падают, они просто поавышают ставки в ультимативном порядке. В бизнесе такие трюки не канают.

    21
    0

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