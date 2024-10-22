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Рига останется в полуразобранном виде: власти отказались давать деньги на завершение строительства вокзала 2

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2024
LETA
Рига останется в полуразобранном виде: власти отказались давать деньги на завершение строительства вокзала

Премьер-министр Эвика Силиня не видит возможности найти дополнительное финансирование на проект "Rail Baltica" в государственном бюджете 2025 года.

Во вторник на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма Силиня и министр финансов представили проект бюджета, подготовленный правительством. После выступления премьер-министра депутат от оппозиции Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте") сказал, что он удивлен тем, что ни слова не было сказано о "Rail Baltica".

Бюджет предусматривает 15-процентное софинансирование "Rail Baltica", но другого финансирования не предусмотрено. Как напомнил Криштопанс, парламентская комиссия по расследованию пришла к выводу, что на центральный вокзал требуется 114 миллионов евро из государственного бюджета.

"Неизбежно то, что если мы хотим продолжить реализацию проекта века, нам придется открыть свои кошельки", - сказал Криштопанс.

Премьер-министр ответила, что правительство было вынуждено сократить финансирование министерств на 50 миллионов евро. "Я не вижу, как сейчас можно найти в бюджете дополнительное финансирование для "Rail Baltica"", - сказала Силиня.

Премьер-министр ожидает от Министерства сообщения, "Rail Baltica" и "Eiropas Dzelzceļa līnijās" четкого видения того, как они будут сокращать свои расходы, в том числе на зарплаты. Силиня также ждет отчета парламентской комиссии по расследованию. "Если вы видите, где в бюджете можно найти 118 миллионов евро, мы, конечно, выполним решение парламента", - сказала Силиня.

#вокзал #rail baltica
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • ТК
    Тото Кутунио
    22-го октября

    Продавайте Аир Балтик если на него кто нибудь позарится.

    38
    2
  • A
    Anim
    22-го октября

    Хозяева...

    39
    6

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