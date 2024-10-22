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Убыточная airBaltic продолжает лезть в долги под огромные проценты 1

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2024
LETA
Убыточная airBaltic продолжает лезть в долги под огромные проценты

На прошлой неделе "airBaltic" провела дополнительную эмиссию выпущенных в мае этого года облигаций на сумму 40 млн евро с процентной ставкой 14,5%.

Таким образом, общий объем эмиссии достиг 380 млн евро, и на полученные средств компания планирует укрепить свою ликвидность.

Как отметил экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис, с одной стороны, способность "airBaltic" занять на рынке капитала дополнительные средства является положительным моментом, так как это свидетельствует о том, что все еще есть инвесторы, которые продолжают верить в бизнес-план руководства авиакомпании. Более того, на этот раз "airBaltic" удалось сделать это дешевле, чем полгода назад, когда состоялся первый выпуск облигаций на сумму 340 млн евро.

В мае этого года компания была вынуждена предложить инвесторам очень высокую доходность в 14,5%, чтобы привлечь средства, в то время как процентная ставка дополнительной эмиссии на прошлой неделе составила около 10,5%. "С другой стороны, эта процентная ставка тоже относительно высока, поскольку компании с аналогичным кредитным рейтингом привлекают средства под 6-7% годовых", - говорит экономист.

В прошлом году консолидированный оборот "airBaltic" достиг 664 млн евро, и после нескольких лет убытков компания заработала 34 млн евро. В первом полугодии этого года оборот увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 годом, составив 339 млн евро, однако "airBaltic" работала с убытками в размере 89 млн евро.

Diena

#airbaltic
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го октября

    У каждого преступления есть автор и подпись, значит то, что не знают, кто это сделал вранье. Воры разворовывающие госбюджет должны сидеть в тюрьме и долго.

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