Baltijas balss logotype

Заработать на сером импорте: как Россия получила товаров из ЕС на 5 000 000 000 долларов 1

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2024
BB.LV
Подсанкционные грузы попадают на таможню РФ по разным каналам.

Подсанкционные грузы попадают на таможню РФ по разным каналам.

Хитрые цепочки посредников оставляют на разных этапах свою долю прибыли.

Для обхода санкций при ввозе товаров из ЕС российские импортеры прибегают к схеме ложного транзита, пишут "Важные истории". Это значительно дешевле, чем импорт через третьи страны.

Благодаря схеме ложного транзита в Россию в 2023 году ввезено подсанкционных товаров напрямую из ЕС на 5 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в расследовании "Важных историй", опубликованном в четверг, 17 октября.

Предназначены эти товары были для экспорта в соседние с Россией страны Центральной Азии и Кавказа, однако остались в России - в них из Евросоюза было отправлено подсанкционных грузов более чем на 14 миллиардов долларов, однако, согласно данным об импорте этих стран, до них доехали товары на сумму чуть менее чем на 9 миллиардов долларов.

Сотрудник компании, которая занимается ввозом в Россию санкционных товаров, по имени Алексей описал изданию, как работает эта схема. Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар, оформляя сухопутный транзит через Россию, поскольку лишь для небольшой части наименований, запрещенных к экспорту в РФ, также запрещен и транзит через ее территорию. Затем груз прибывает на восточную границу Евросоюза и пересекает ее по транзитной декларации - якобы он предназначается не российской компании, а, например, казахстанской или китайской. А когда товар оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.

"Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу "место доставки" и пишет вместо, скажем, "Казахстан, Алматы" - "Россия, Москва". И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику", - рассказал собеседник "Важных историй". Отдельным письмом, которое прикладывается к пакету документов, компания-заказчик подтверждает изменение места доставки в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов от 1956 года, которая регламентирует эту процедуру.

При этом компания-получатель превращается в отправителя, отмечается в расследовании. Этим объясняется такая необычная картина, которую можно часто наблюдать в российской таможенной базе: отправителем груза значится фирма, зарегистрированная в стране, куда возможен сухопутный транзит через Россию (например в Китае, Казахстане или Азербайджане). Однако таможня, через которую груз въехал на российскую территорию, находится на границе России или Беларуси с Евросоюзом. "Важные истории" обнаружили множество таких импортных деклараций с санкционными грузами.

По словам источника "Важных историй", ложный транзит обходится импортерам намного дешевле, чем ввоз товаров через третьи страны.

0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го октября

    Молодцы, деньги нужно зарабатывать, а не сопли жевать и пидрилалайки петь и танцевать.

    7
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео