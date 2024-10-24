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Почему бензин в РФ дорожает даже быстрей инфляции 1

Бизнес
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Рынок пощады не знает.

Рынок пощады не знает.

Основными причинами эксперты видят последствия украинских атак и санкции Запада.

Рост стоимости бензина на автозаправочных станциях, вопреки правительственным установкам, опережает инфляцию уже с июля. Биржевые цены на самые популярные марки автомобильного бензина выросли уже в полтора раза с января. Значит ли это, что на рынке образовался дефицит, и что будет с ценами дальше, разбирался Forbes

По последним данным Росстата, на российских АЗС бензин Аи-92 стоил в среднем 53,61 рубля за литр, поднявшись в цене на 6,6% к концу декабря прошлого года. По бензину Аи-95, который стоил 58,88 рубля за литр, рост составил 7,2%. Это выше текущего уровня инфляции, которая с начала года составила 6,06%. Дизельное топливо, стоившее в среднем 67,09 рубля за литр, поднялось на 3,6% к концу декабря, что серьезно отстает от инфляции. Рост цен на бензин на АЗС в нынешнем году обогнал инфляцию, когда цены на Аи-92 выросли с начала года на 5,2%, а на Аи-95 — на 5%.

Власти отрицают избыточный рост цен на АЗС. На заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов 8 октября было объявлено, что, «по информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, не превышают инфляцию, внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицит отсутствует». А в конце сентября заместитель председателя правительства Александр Новак заявил в эфире «России 1», что правительство приняло все меры, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимыми объемами нефтепродуктов. Он отметил, что в стране стабильно работают НПЗ, нефтебазы и АЗС. «И достаточное количество запасов сформировано на уровне примерно 1,9 миллионов тонн бензина, 3 млн тонн дизельного топлива, — сказал Новак. — Это несколько выше по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы не видим никаких рисков и ситуация будет стабильна».

НПЗ снижают производительность в том числе из-за атак беспилотников ВСУ, согласен руководитель аналитического центра европейского брокера Mind Money Игорь Исаев. Ситуация с НПЗ, полагает он, в целом играет ключевую роль в вопросе роста цен на нефтепродукты. По его словам, плановые ремонты на НПЗ стали более продолжительными. «Из-за санкций возник дефицит ряда комплектующих, например катализаторов, которые критически важны для производства топлива по стандартам Евро-5, — говорит Исаев. — Россия производит лишь 60–75% катализаторов, необходимых для внутренних нужд, а некоторые их виды она перестала получать полностью. Это делает производство неравномерным и снижает производительность НПЗ на 5–10%».

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Комментарии (1)

  • DJ
    Danik Jupiters
    25-го октября

    Россию опять видят, а у себя дно на заправках.

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