Зарплата 4 945 евро. В латвийской налоговой открылась неплохая вакансия

Месячная заработная плата на данной должности варьируется от 4 645 до 4 945 евро. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 11 ноября 2024 года. Кандидаты должны соответствовать требованиям Закона о СГД и Закона о государственной службе, иметь безупречную репутацию и выполнять требования Закона о государственной тайне. Обязательно наличие высшего профессионального или академического образования (магистр), предпочтительно в сферах экономики, бизнеса или права.

Также от кандидатов требуется не менее пяти лет профессионального опыта в управлении налоговыми процессами или в финансово-экономической сфере за последние 10 лет, опыт управления коллективом не менее 20 человек в течение как минимум трех лет из последних шести, а также свободное владение английским языком. Плюсом будет глубокое знание в области налоговой политики, администрирования и управления процессами.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом этапе будут оцениваться документы кандидатов. На втором — их коммуникативные и презентационные навыки, мотивация, а также видение стратегического развития СГД с ориентацией на удовлетворение нужд клиентов. Заключительный этап включает оценку управленческих компетенций.