Baltijas balss logotype

Зарубежные бизнесмены в Латвии хотят меньше платить за сверхурочную работу 1

Бизнес
Дата публикации: 24.10.2024
LETA
Зарубежные бизнесмены в Латвии хотят меньше платить за сверхурочную работу

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству в Министерстве экономики.

По мнению FICIL, надбавки следует устанавливать в размере 50%, а не двойном, как сейчас, а если в отрасли заключен коллективный трудовой договор, или генеральное соглашение, то доплата за сверхурочные работы должна составить до 20%.

При этом представители Латвийской конфедерации работодателей утверждают, что Латвия на данный момент является единственной страной в Европе, в которой доплата за сверхурочные должна составлять 100%.

FICIL считает, что существующее регулирование в отраслях, к которым относится генеральное соглашение, на практике часто не работает, и изменения скорее могли бы сократить теневую экономику, например, в строительстве. В ходе встречи FICIL представил в общей сложности 12 предложений по поправкам к закону о труде, обсуждение которых намечено провести в ближайшие месяцы.

Учитывая острые дискуссии, которые развернулись во время встречи, министр экономики Виктор Валайнис призвал все вовлеченные стороны представить на следующее заседание конкретную оценку каждого предложения FICIL.

Кроме того, необходимо собрать более подробную информацию о том, какова практика в вопросах трудового законодательства в других странах, отметил он.

#работа
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
1

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    24-го октября

    Бизнесмены хотели бы вообще не платить, но люди не будут работать. А, чтобы бизнесмены могли платить нормальную зарплату, нужно снизить налоги, и отменить дебильный налог не меньше минимальной зарплаты, независимо сколько человек отработал.

    5
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео