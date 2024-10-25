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В «airBaltic» ответили на жалобы жителей – теперь все будет по-другому! 1

Бизнес
Дата публикации: 25.10.2024
LETA
В «airBaltic» ответили на жалобы жителей – теперь все будет по-другому!

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" с воскресенья, 27 октября, прекратит аренду дополнительных самолетов на зимний сезон и будет использовать для полетов только собственные самолеты "Airbus A220-300", сообщили представители "airBaltic".

"airBaltic" заявила, что ACMI-in, или услуги по аренде самолета, экипажа, обслуживанию и страхованию, полученные от других компаний, были краткосрочным решением для аренды самолетов с экипажем.

Это решение было введено авиакомпанией для удовлетворения растущего спроса в напряженные летние месяцы и для решения проблем с цепочкой поставок, связанных с обслуживанием двигателей самолетов.

Кроме того, "airBaltic" вскоре получит 49-й самолет "Airbus A220-300". Долгосрочная стратегия развития компании направлена на увеличение парка до 100 самолетов к 2030 году.

Напомним, ранее люди жаловались, что, покупая билеты у "airBaltic", летят они в итоге на самолетах других авиакомпаний.

#airbaltic
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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    26-го октября

    Правда в том, что всвязи с окончанием "высокого сезона", Air Baltic перестала предоставлять в аренду другим компаниям свои самолёты. Двигатели тут не совсем при делах.

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