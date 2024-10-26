Более 200 евро: в ночь на воскресенье резко взлетят цены на электроэнергию

Средняя биржевая цена на электроэнергию биржи Nord Pool в субботу по сравнению с пятницей снизится на 13,5 процента до 128,80 евро за мегаватт-час (12,9 цента за кВтч), что все-таки будет самой большой ценой в системе Nord Pool за день.

Во всех странах Балтии цена будет одинаковой, но в Финляндии она по-прежнему намного дешевле - в среднем 43,69 евро за мегаватт-час.

В ночь на воскресенье снова подорожает: с полуночи до часа электроэнергия будет стоить 250 евро за МВтч. А самое дешевое электричество будет во второй половине дня, с 14 до 15 часов, когда цена упадет до 63,16 евро.

Для сравнения: в Финляндии электроэнергия будет стоить в среднем 43,60 евро за МВтч, а в самый дорогой час у северных соседей электроэнергия обойдется в 147 евро за МВтч.