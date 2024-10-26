На Рижском вокзале начали укладывать рельсы «Rail Baltica» - по российскому образцу

В настоящее время в качестве временного решения прокладываются пути шириной 1520 миллиметров или общероссийские, чтобы при вводе в эксплуатацию южной стороны станции сюда можно было перенаправить существующее движение поездов и пассажиров, а строительные работы продолжаются. на северной стороне.

Как заявил реализатор проекта в Латвии ООО «Eiropas Dzelzceļa lijnas» (EDzL), строительство Рижского центрального узла организовано поэтапно, обеспечивая бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов через Ригу на протяжении всего периода строительства станции. По плану, после завершения всех работ, новые рельсы «Rail Baltica» европейской ширины 1435 миллиметров будут расположены с южной стороны новопостроенной станции, а рядом с ними - рельсы существующей ширины.

На данном этапе работ выложены рельсы длиной 910 метров или почти километр. Работы выполняет генеральное предприятие «Bererix» с использованием гусеничного крана 1520 мм VAS «Latvijas dzelzceļš». Была проведена обширная подготовительная работа, в том числе закладка 2400 кубометров гранитного балласта, вес которого достигает 4000 тонн.

Для завершения строительства южной стороны станции необходимо построить около шести километров путей с использованием почти 100 000 тонн балласта. Председатель правления EDzL Эрик Дилевс заявил, что в случае перераспределения средств из Фонда восстановления ЕС южная сторона станции может быть использована уже в 2026 году.