Baltijas balss logotype

На Рижском вокзале начали укладывать рельсы «Rail Baltica» - по российскому образцу 2

Бизнес
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
На Рижском вокзале начали укладывать рельсы «Rail Baltica» - по российскому образцу

На Рижском центральном вокзале в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica начались работы по прокладке путей.

В настоящее время в качестве временного решения прокладываются пути шириной 1520 миллиметров или общероссийские, чтобы при вводе в эксплуатацию южной стороны станции сюда можно было перенаправить существующее движение поездов и пассажиров, а строительные работы продолжаются. на северной стороне.

Как заявил реализатор проекта в Латвии ООО «Eiropas Dzelzceļa lijnas» (EDzL), строительство Рижского центрального узла организовано поэтапно, обеспечивая бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов через Ригу на протяжении всего периода строительства станции. По плану, после завершения всех работ, новые рельсы «Rail Baltica» европейской ширины 1435 миллиметров будут расположены с южной стороны новопостроенной станции, а рядом с ними - рельсы существующей ширины.

На данном этапе работ выложены рельсы длиной 910 метров или почти километр. Работы выполняет генеральное предприятие «Bererix» с использованием гусеничного крана 1520 мм VAS «Latvijas dzelzceļš». Была проведена обширная подготовительная работа, в том числе закладка 2400 кубометров гранитного балласта, вес которого достигает 4000 тонн.

Для завершения строительства южной стороны станции необходимо построить около шести километров путей с использованием почти 100 000 тонн балласта. Председатель правления EDzL Эрик Дилевс заявил, что в случае перераспределения средств из Фонда восстановления ЕС южная сторона станции может быть использована уже в 2026 году.

4
10

Комментарии (2)

  • 27-го октября

    на территории СССР всегда будет 1520 колея. хватить дрочить на 1435

    43
    17
  • MiU
    Made in USSR
    26-го октября

    Ничего нет долговечнее, чем временное решение.

    55
    6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео