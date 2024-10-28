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Эксперты оценили финансовое состояние airBaltic как тяжелое 1

Бизнес
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Эксперты оценили финансовое состояние airBaltic как тяжелое

Общий объем эмиссии составил 380 миллионов евро», - такие данные приводит Diena по активам airBaltic после выпуска облигаций компании.

Банковский экономист Карлис Пургайлис считает, однако, что «финансовое состояние предприятия тяжелое — гнет долгов слишком высок и собственный капитал предприятия негативный или иными словами говоря, его обязательства больше, чем активы предприятия». «Такие финансовые показатели угрожают способности предприятия действовать долгосрочно».

«Нужно отметить, - пишет Diena, - что в данный миг в мире есть также другие авиакомпании, финансовое положение которых сходно с airBaltic. Также эти частные компании вынуждены принимать очень тяжелые решения и проводить полную реструктуризацию долга предприятия».

«Вероятнее всего, ситуация может измениться, с существенным и значительным приростом объемов деятельности авиакомпании, тогда она сможет обеспечить позитивную рентабельность бизнеса. Но есть вопрос — хватит ли у airBaltic денег и соответственно времени, чтобы достичь этого нового уровня?» - рассуждает эксперт Андрей Мартынов. «К сожалению, исходя из общей логики, кажется, что предприятие в очередной раз столкнулось с проблемами ликвидности и вынуждено занимать «дорогие деньги».

#airbaltic
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Тр эш
    Тр эш
    28-го октября

    Может правлению зарплаты снизить?

    35
    1

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