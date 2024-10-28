Эксперты оценили финансовое состояние airBaltic как тяжелое

Банковский экономист Карлис Пургайлис считает, однако, что «финансовое состояние предприятия тяжелое — гнет долгов слишком высок и собственный капитал предприятия негативный или иными словами говоря, его обязательства больше, чем активы предприятия». «Такие финансовые показатели угрожают способности предприятия действовать долгосрочно».

«Нужно отметить, - пишет Diena, - что в данный миг в мире есть также другие авиакомпании, финансовое положение которых сходно с airBaltic. Также эти частные компании вынуждены принимать очень тяжелые решения и проводить полную реструктуризацию долга предприятия».

«Вероятнее всего, ситуация может измениться, с существенным и значительным приростом объемов деятельности авиакомпании, тогда она сможет обеспечить позитивную рентабельность бизнеса. Но есть вопрос — хватит ли у airBaltic денег и соответственно времени, чтобы достичь этого нового уровня?» - рассуждает эксперт Андрей Мартынов. «К сожалению, исходя из общей логики, кажется, что предприятие в очередной раз столкнулось с проблемами ликвидности и вынуждено занимать «дорогие деньги».