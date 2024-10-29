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ВВП Латвии за девять месяцев уменьшился на 0,7% 1

Бизнес
Дата публикации: 29.10.2024
BB.LV
ВВП Латвии за девять месяцев уменьшился на 0,7%

ЛЕТА. Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии за девять месяцев этого года, по сезонно и календарно не скорректированным данным быстрой оценки, уменьшился на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время в третьем квартале этого года по сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП Латвии сократился на 2,4%.

По предварительным оценкам, на ВВП повлияло падение на 4,1% в обрабатывающей промышленности и на 2,3% в сфере услуг. Налоги на продукты также снизились на 1,3%.

С учетом сезонной и календарной коррекции экономика Латвии сократилась за этот период на 1,4%.

В третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым ВВП по сезонно и каледарно скорректированным данным уменьшился на 0,4.

Более подробный отчет по уточненным данным ВВП и изменениях в третьем квартале текущего года будет опубликован 29 ноября.

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Комментарии (1)

  • ТК
    Тото Кутунио
    29-го октября

    Это типо кусок ВВП вна Украину отправили?

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