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Дом Москвы не удалось продать и со второй попытки 1

Бизнес
Дата публикации: 31.10.2024
LETA
Дом Москвы не удалось продать и со второй попытки

ГАО «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) и на повторном аукционе по продаже Московского культурного и делового центра в Риге, улица Марияс, 7, более известного как Дом Московы, не смогло привлечь интерес потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронного аукциона «izsoles.ta.gov.lv».

VNĪ предложила купить недвижимость на улице Марияс в Риге на повторном аукционе со стартовой ценой 2,856 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и строения на нем.

На предыдущих торгах, которые начались 20 августа и завершились 19 сентября, Дом Московы был предложен к покупке со стартовой ценой 3,57 млн евро. Желающих не нашлось.

#аукцион #дом москвы
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    Кайзер в свое время сказал, что русские за своим всегда возвращаются! Не думаю, что есть смысл вкладывать 3.5 ляма, чтобы потом сделку признали незаконной и не отобрали у владельца дарма.

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