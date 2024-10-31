Дом Москвы не удалось продать и со второй попытки

ГАО «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) и на повторном аукционе по продаже Московского культурного и делового центра в Риге, улица Марияс, 7, более известного как Дом Московы, не смогло привлечь интерес потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронного аукциона «izsoles.ta.gov.lv».

VNĪ предложила купить недвижимость на улице Марияс в Риге на повторном аукционе со стартовой ценой 2,856 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и строения на нем.

На предыдущих торгах, которые начались 20 августа и завершились 19 сентября, Дом Московы был предложен к покупке со стартовой ценой 3,57 млн евро. Желающих не нашлось.