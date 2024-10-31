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Литовский бизнес купил еще одно крупное латвийское предприятие 1

Бизнес
Дата публикации: 31.10.2024
LETA
Литовский бизнес купил еще одно крупное латвийское предприятие

Латвийская компания "Linas Agro", косвенно контролируемая сельскохозяйственной, пищевой и торговой компанией "Akola group", получила разрешение приобрести латвийского экспортера зерна "Elagro Trade".

Латвийский Совет по конкуренции одобрил сделку, согласно которой "Linas Agro" почти за 22 млн евро получит 100% долей "Elagro Trade", говорится в сообщении "Akola group" Вильнюсской фондовой бирже "Nasdaq".

По словам финансового директора группы Мажвидаса Шилейки, после получения одобрения совета вполне вероятно, что сделка будет завершена еще в этом году.

"Оптимистичная версия прогноза подтвердилась - мы ожидали решения латвийского Совета по конкуренции в конце октября. Есть высокая вероятность завершения сделки по приобретению в этом календарном году", - заявил Шилейка.

Ранее "Akola group" сообщала, что "Elagro Trade" принадлежит латвийской компании "Agrolats Holding" и трем физическим лицам, и группа планирует занять средства для приобретения латвийской компании.

"Elagro Trade" занимает более 15% латвийского рынка зерна, в прошлом году она экспортировала продукции на 103 млн евро, на предприятии работают 73 человека.

По словам Шилейки, в прошлом году латвийская компания заработала 2,1 млн евро до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), а ее выручка составила 154 млн евро.

Группа "Akola" получила 1,506 млрд евро дохода в 2023-2024 финансовом году - на 25% меньше, чем в предыдущем году, ее консолидированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 75 млн евро и была на 11% больше, а чистая прибыль увеличилась на 27% до 26 млн евро.

"Akola group" управляет крупнейшей в странах Балтии группой предприятий по производству сельскохозяйственной и пищевой продукции, в которую входят 69 дочерних и два ассоциированных предприятия. В настоящее время в группе работают 4,9 тыс. человек.

#сделка
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    Правильно, пока латышское правительство не поймет, как нужно относится к бизнесу, бизнес уйдет. куда, только сможет. Много хотите, не получите ничего. Жадность, фраера сгубила и т.д.

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