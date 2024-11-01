Финразведка раскрыла, сколько лиц в Латвии лишились своих активов

В рамках реализации санкций, введенных против России и Белоруссии, в настоящее время в Латвии заморожены активы 147 лиц, попавших под санкции, сообщил в интервью агентству LETA заместитель руководителя Службы финансовой разведки (СФР) Паулис Ильенков.

Из них заморожено 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, прямо или косвенно принадлежащих санкционированным лицам в Латвии. В то же время, на банковских счетах заморожено 53,3 миллиона евро, а также акции.

Ильенков признал, что стоимость акций колеблется, но на данный момент предполагается, что общая стоимость замороженных в банках активов - как средств на счетах, так и ценных бумаг - превышает 80 миллионов евро.

Он подчеркнул, что с апреля финразведка, как национальный компетентный орган в вопросах исполнения санкций, проверил все активы, которые были заморожены в Латвии.

"Нам понятно, чем владеет каждый субъект санкций в Латвии, через какие структуры собственности и контролирует ли какой-либо субъект санкций какое-либо юридическое лицо в Латвии, активы которого затем соответственно замораживаются. Эта информация находится в открытом доступе на нашем сайте", - сказал заместитель руководителя финразведки.

Поэтому Ильенков также опроверг опубликованную некоторое время назад изданием The Insider информацию о том, что олигархи и российские военные обходят санкции через Латвию.

"Мы отнеслись к этому очень серьезно и детально оценили, потому что оскорбление очень жесткое", - сказал Ильенков.

Он отметил, что в статье упомянуто всего 60 человек, но только 15 из них находятся в санкционных списках, и трое из них имеют активы в Латвии, которые все заморожены.

"По нашему мнению, статья была предвзятой, необоснованной и не основанной на фактах. Следует отметить, что к нам никто не обращался с просьбой проверить эту информацию в какой-либо степени", - сказал Ильенков, добавив, что СФР в Латвии проверила все, что было заморожено, и всё, что надо заморозить, заморожено, и пока нет данных об обратном.

"Латвийские национальные ограничения были применены к некоторым лицам, в отношении которых санкции Евросоюза были предложены Латвией, но по разным причинам не были установлены", - сказал Ильенков.

С другой стороны, на просьбу оценить, как на работу СФР повлияют недавно принятые Сеймом поправки к Закону о международных и латвийских национальных санкциях, Ильенков ответил, что особых изменений в работе финансовой разведки не будет, но значительно повысит эффективность процессов.

Среди них поправки в закон предусматривают, что СФР будет иметь право применять исключения при исполнении санкций. Ильенков сообщил, что чаще всего в СФР поступают запросы на высвобождение средств для оплаты содержания замороженных активов в Латвии. Например, у человека есть недвижимость в Латвии, она заморожена, но этот человек, попавший под санкции, имеет право платить за управление, имеет право платить за охрану, за электричество, за минимально необходимую уборку, чтобы сохранить имущество на той же стоимости, которая была на момент введения санкций на данный момент. Также никто не освободил лиц, подпадающих под санкции, от уплаты налогов.

«Очень большой объем домашней работы предстоит проделать самому человеку, желающему осуществлять какую-либо деятельность, запрещенную санкциями. Ему необходимо подать полное и юридически обоснованное заявление, почему такая деятельность, которая запрещена в принципе, в данном случае должна быть разрешено СФР. Многие заявки мы оставляем без движения или просим предоставить дополнительные документы", - сказал представитель СФР.

Он добавил, что есть запросы, которые также были отклонены и с большой вероятностью они будут обжалованы в суде.

Уже сообщалось, что с 1 апреля СФР является национальным компетентным органом по вопросам соблюдения санкций в Латвии.