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В столицах стран Балтии изменились цены на топливо (ГРАФИК) 1

Бизнес
Дата публикации: 02.11.2024
BB.LV
В столицах стран Балтии изменились цены на топливо (ГРАФИК)
ФОТО: Unsplash.com

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились, при этом наибольшее падение цен было в Риге, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин и дизельное топливо была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС "Circle K" на улице Краста за неделю снизилась на 2,6% до 1,514 евро, а литра дизельного топлива - на 7,8% до 1,414 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю цена 95-го бензина снизилась на 2,1% до 1,389 евро за литр, дизельного топлива - на 2,9% до 1,349 евро за литр.

В Таллинне цена 95-го бензина уменьшилась на 3,1% до 1,569 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 4,7% до 1,429 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге по сравнению с предыдущей неделей снизились на 2,5% до 0,765 евро за литр. В Вильнюсе и Таллинне цены автогаза не изменились и составили соответственно 0,709 и 0,72 евро за литр.

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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    2-го ноября

    Ребят... Ну нахрена врать то? В четверг - да! 1.51 бензин был, но уже в пятницу аж до 1.59 на Circle его продавали. Но люди читают... верят... а на самом деле...

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