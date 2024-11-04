Экспорт из Латвии в Россию по-прежнему относительно велик

Спустя более чем 2,5 года после полномасштабного вторжения России в Украину экспорт Латвии в Россию все еще относительно велик - в общем объеме экспорта товаров в этом году до августа на долю России приходилось 5,7%, занимая четвертое место после Литвы, Эстонии и Германии и разделяя позицию со Швецией, пишет на сайте "Makroekonomika.lv" экономист Банка Латвии Матис Мирошников, сообщает ЛЕТА.

Эксперт поясняет, что Латвия в основном экспортирует различные предметы роскоши, экспортные ограничения на которые распространяются только с определенной стоимости единицы товара. За последние два года доля этих товаров в экспорте Латвии значительно выросла, поскольку Латвия стала крупной страной-экспортером алкоголя, по крайней мере, в сторону России. Поскольку экспорт этих товаров в Россию ограничен стоимостью товаров, стоимость экспорта выросла непосредственно за счет объемов. Однако Мирошников отмечает, что в контексте этих товаров чаще всего речь идет не о товарах, произведенных в Латвии, а о реэкспорте товаров, произведенных в других странах.

В целом Евросоюз (ЕС) торгует с Россией гораздо меньше, чем раньше - товары, попавшие под санкции, не экспортируются, а предметы роскоши также составляют сравнительно небольшую часть экспортируемых в Россию товаров, сообщает экономист. Среди прочих товаров самую большую группу товаров составляют различные фармацевтические товары, однако также экспортируются различные механизмы, оптические и прецизионные приборы, органические химические соединения и косметика. Соответственно, не все являются товарами первой необходимости или товарами, которые следует продолжать поставлять в Россию по гуманитарным соображениям.

Санкции коснулись и Беларуси - в случае с Латвией экспорт в Беларусь не слишком велик, однако с течением времени он существенно не снизился, а экспорт фармацевтической продукции и медицинских инструментов по-прежнему относительно велик, сообщает Мирошников.

Экономист указывает, что давняя проблема в торговле с Россией и Беларусью заключалась в том, что часть товаров, которые не разрешалось вывозить в Россию, разрешалось вывозить в Беларусь, поэтому введение ограничение на вывоз этих товаров в Россию на самом деле работало очень плохо. Эту ситуацию разрешил последний этап санкций, принятый этим летом, но последствия этой проблемы были заметны еще в августе.

По словам Мирошникова, своевременное неснятие ограничений позволило России и Беларуси продолжать закупать в Европе легковые автомобили, прицепы и полуприцепы по той же стоимости, что и до войны. Однако, хотя сейчас, по крайней мере, эта дыра залатана, последний раунд санкций ограничивает лишь около десятой части экспорта в Россию — масштабы вновь введенных санкций со временем уменьшатся, но цепочки поставок способны адаптироваться к различным ситуациям.

"Бесспорно большой и, казалось бы, неразрешимой проблемой до сих пор является обход торговых ограничений через третьи страны, чаще всего через близкие к России страны, такие как Казахстан, Киргизия, страны Кавказа, Узбекистан - во все эти страны объемы экспорта ЕС значительно выросли после начала 2022 года, особенно в группах с санкционными товарами”, - пишет Мирошников.

Он поясняет, что увеличение экспорта ЕС в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан и Грузию произошло в основном за счет товаров, подпадающих под санкции, которые до сих пор экспортируются в больших объемах.

В случае с Латвией эта тенденция несколько ослабла, после большего роста в 2022 и 2023 годах экспорт в Армению и Кыргызстан существенно снизился, но экспорт в Казахстан продолжается, считает экономист Банка Латвии. Мирошников обращает внимание на то, что часть этих товаров ограничена к реэкспорту из третьих стран в Россию. Например, это касается роутеров на три миллиона евро, вывезенных из Латвии в августе – эта сумма контрастирует с ситуацией пару лет назад, когда экспорт этих товаров практически отсутствовал.

Экономист признает, что мониторинг реэкспортного контроля может стать камнем преткновения для эффективного действия этих ограничений, поскольку товары могут еще несколько раз сменить владельцев, при этом первоначальный получатель "не узнает", что товар затем окажется в России. Либо эти товары вообще не доходят до конечного получателя – надо учитывать, что для того, чтобы товары из Европы дошли до Средней Азии, нужно пересечь Россию.

В торговые показатели Латвии и ЕС включен также ряд товаров, импортом которых мы финансируем российскую военную машину, признает Мирошников. Несмотря на то, что после запрета на импорт природного газа импорт Латвии из России значительно снизился и по другим товарным группам он очень мал, тем не менее, в некоторой степени импорт продолжается, а значит, поток денег в Россию также продолжается.

Экономист поясняет, что некоторые виды газа остаются в числе крупнейших импортных групп, например, пропан, в поставках которого Россия является безусловно крупнейшим партнером, что вызывает вопросы о том, действительно ли его невозможно получить где-либо еще. Однако Мирошников констатирует, что во многих регионах, где раньше Латвия более или менее зависела от российских ресурсов, ситуация сильно отличается - природный газ поступает с терминалов сжиженного газа у соседей по Балтии, а импорт дешевой древесины на предприятиях лесопромышленного комплекса также был заменен другим.

Кроме того, ЕС в целом гораздо меньше импортирует из России, но импорт газа все еще продолжается. Экономист поясняет, что в последнее время заметное влияние оказали тарифы на сельхозпродукцию из России и Беларуси. Прямое влияние оказывают и ограничения на импорт нефти и других ресурсов, которые традиционно обеспечивают России большие доходы. ЕС все активнее импортирует нефть, например, из Казахстана – 90% импорта ЕС из Казахстана составляют непосредственно нефтепродукты. После начала 2022 года ЕС также увеличил импорт других подсанкционных товаров из близких к России стран, например, деревянных изделий, которые якобы были из Казахстана, но со временем прекратились и находятся в относительно небольших объемах по сравнению с нефтепродуктами, указывает Мирошников.

«Хотя связи Запада с Россией со временем уменьшились, и Россия, очевидно, приобрела партнеров в других местах, это не обязательно означает, что у Латвии и Европы больше нет проблем в этом вопросе. Вопросы вызывают связи, которые все еще существуют - в случае с Латвией , значительное количество предметов роскоши, поставляемых в Россию, позволяют российской элите продолжать привычную жизнь”, - подчеркивает Мирошников.

Он добавляет, что у Латвии по-прежнему высокие показатели торговли с близкими к России странами, такими как Казахстан, и ЕС в целом - почти со всеми странами Центральной Азии и Кавказа, и особенно большие объемы торговли по-прежнему находятся непосредственно в группах товаров, подвергнувшихся санкциям.