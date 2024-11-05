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Сливочное масло исчезает с полок супермаркетов РФ 2

Бизнес
Дата публикации: 05.11.2024
BB.LV
Пустые полки говорят сами за себя.

Пустые полки говорят сами за себя.

Дефицит постараются покрыть поставками из азиатских стран.

Объединенные Арабские Эмираты с середины октября завезли в Россию 90 тонн сливочного масла. Также и Турция с 27 октября начала экспортировать сливочное масло в Россию. Отечественные производители массово прекращают отгрузку из-за дефицита сырья и роста инфляции. Приходится завозить масло из других стран.

В Минсельхозе России ранее заявляли, что в ближайшее время поставки сливочного масла из дружественных стран будут наращивать. Речь идет о таких государствах, как Иран, Индия, Киргизия, Азербайджан и Беларусь. Последняя и без того является крупнейшим поставщиком этого продукта в Россию, но одна вытянуть весь объем не может.

В сети «Дикси» в Петербурге заметили пустые полки со сливочным маслом. Покупателям предлагается изучить ассортимент этого товара по ценникам, а затем обратиться к сотрудникам торговой точки для его приобретения.

При этом такая картина наблюдается не во всех магазинах «Дикси», поэтому пока говорить о массовости подобного подхода к продажам масла не приходится. Как пояснил нам источник в самой сети «Дикси», дело здесь еще и в том, что сливочное масло всегда было одним из самых подверженных кражам продуктов. И теперь, когда его ассортимент сократился, а цены на оставшиеся позиции выросли, ритейлеры могут предпринимать дополнительные меры для предотвращения воровства.

«Ничего необычного и критичного здесь нет. Если вы замечали, в отдельных магазинах уже давно есть холодильники за кассами, где хранятся разные ценные продукты — икра, дорогой алкоголь, мясные деликатесы, сливочное масло. Они есть, кстати, и у других сетей, например, у «Вкусвилла». Сейчас масла стало меньше, а ценник на него поднялся, поэтому в отдельных точках принимается решение переместить товарный запас из зоны свободного доступа. Это временное решение, как только ситуация стабилизируется, все станет как прежде», — отметили эксперты.

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Комментарии (2)

  • 5-го ноября

    не ведитесь на хохлопропаганду. масла полно в магазах. подорожало и только. в магазах жрачки много

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го ноября

    Эмираты масло поставляют??? 😳Чего, они там коров питающихся песком развели?

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