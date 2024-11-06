«Если нужно купить одежду, я беру кредит, живу у родни», - зарплата и боль латвийского магистра

Дата публикации: 06.11.2024
Портал la.lv рассказывает о зарплатах в Латвии. Сколько получают представители отраслей, которые не говорят публично о своей работе и не пикетируют Сейм?

Насколько сегодня в стране, с учетом инфляции и приближающегося отопительного сезона, адекватные зарплаты? На этот раз вы можете ознакомиться с работой, зарплатой и жизнью библиотекаря Юдите:

«Работаю в городской библиотеке почти 40 лет, образование – магистратура, зарплата «на руках» без льгот 748 евро. С такой зарплатой я не могу снять квартиру, поэтому живу у родственников, платя свою долю арендной платы. Если мне нужно купить обувь или одежду, я беру кредит.

Посещаю стоматолога только летом, когда не нужно платить за отопление. Если сумма больше из-за необходимого лечения, прошу профсоюзное пособие. На эту зарплату нам еще нужно проходить переаттестацию в присутствии комиссии, практически подтвердив свое знание баз данных и сайта организации. Почему я там работаю?

Это моя профессия, я пять лет училась, чтобы получить высшее образование. Иногда, когда до зарплаты далеко и приходится думать, где взять кредит, чтобы дождаться этой зарплаты, горечь берет верх. Но кому мы нужны, даже с магистратурой, в предпенсионном возрасте?

Культура всегда на последнем месте, поэтому на более высокую зарплату я вообще не рассчитываю. В советское время, когда я только начинала работать, разница в зарплате библиотекаря и уборщицы была небольшая - рублей 10-20», - поделилась женщина.

