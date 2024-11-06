Совет по конкуренции (СК) не располагает информацией, которая могла бы подтвердить утверждения руководителя парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунда Юревицса о существовании картеля в розничной торговле, заявили в СК.

В ходе надзора за рынком не было выявлено никаких признаков возможного сговора между его участниками. Напротив, выявлена значительная разница в ценах на одни и те же продукты в разных торговых сетях, заявили в СК.

По всей корзине продуктов питания, изученной в ходе мониторинга рынка, разница цен между самой дорогой торговой сетью и второй по дороговизне составила до 60%, а между второй и третьей - до 30%, сообщили в СК.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис заявил, что утверждения о картельном сговоре в розничной торговле являются не только популистским, но и наказуемым действием, так как заявления Юревицса свидетельствуют о намеренном введении общественности в заблуждение.

Он подчеркнул, что в отрасли розничной торговли существует строгий надзор, рынок подвержен постоянному мониторингу, и нарушения, о которых говорит Юревицс, никогда не были обнаружены.

После заседания партий правящей коалиции, на котором была достигнута договоренность работать над снижением цен на продукты питания, Юревицс заявил, что, по его мнению, в латвийских супермаркетах видны признаки картеля. "Мы видим, что цены на продукты питания несоразмерно высоки", - сказал он.

На данный момент неясно, какие меры будут использованы для снижения цен на продукты, но "есть общее понимание, что в Латвии не существует настоящего свободного рынка среди супермаркетов, и цены на продовольствие частично необоснованны", сказал Юревицс.

Министерство экономики до конца этого года готово разработать предложения о максимальном уровне наценок на продукты питания.

Предложенный министром экономики Виктором Валайнисом план ограничения цен на продукты питания нацелен на то, чтобы латвийцам не приходилось переплачивать за товары первой необходимости. План также направлен на устранение разницы в ценах на местные и импортные продукты и урегулирование отношений между участниками цепочки поставок, чтобы производители не были вынуждены продавать товары по неоправданно низким ценам или даже ниже себестоимости. Также планируется содействовать увеличению доли местных продуктов питания в магазинах.