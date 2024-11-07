Латвийский покупатель оказался самым экономным во всей Европе

Дата публикации: 07.11.2024
LETA
Изображение к статье: Латвийский покупатель оказался самым экономным во всей Европе

В сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оборот розничной торговли в Латвии вырос на 0,2%. Это самый низкий прирост среди стран ЕС, о которых доступны данные.

Самый значительный рост в сентябре зарегистрирован в Люксембурге (+13,1%), за которым следуют Румыния (+10,3%), Хорватия (+7,1%), Португалия (+5,2%), а также Болгария и Литва (+4,8%).

В целом рост объемов розничной торговли в годовом сравнении зарегистрирован в 18 странах ЕС, о которых доступны данные, а в пяти странах был спад: в Бельгии (-0,7%), Финляндии (-2,1%), Польше и Словении (по -3%), а также Эстонии (-4,4%).

В странах ЕС, по которым доступны данные, в сентябре оборот розничной торговли в годовом сравнении вырос в целом на 2,8%, а в странах еврозоны - на 2,9%.

Между тем, по сравнению с августом объем розничной торговли в сентябре в ЕС увеличился на 0,3%, а в еврозоне - на 0,5%.

Наибольший рост в месячном выражении наблюдался в Бельгии, Дании и Хорватии (по +2,1%), Германии (+1,2%), а также Австрии и Словакии (по +1,1%), самое стремительное снижение зафиксировано в Словении (-2,6%), Польше (-2%) и Финляндии (-1,6%), а в Нидерландах оборот розничной торговли остался на прежнем уровне. В Латвии был спад на 0,3%, в Эстонии зарегистрировано сокращение на 0,9%, а в Литве розничная торговля выросла на 0,3%.

Григорий Антонов
