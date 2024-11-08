Экономической катастрофы Путину ожидать не приходится.

В нынешнем году россиянам, предпочитающим иметь к празднику живую новогоднюю елку, предстоит заплатить за неё на 20-50 % больше, чем в прошлом, пишут СМИ. В среднем цена одного метра увеличится с 1000 до 1200–1500 рублей.

Дорожает практически всё. Как сообщили накануне Reuters и другие информационные агентства, Россия начала импортировать сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции в стремлении сдержать рост цен, чтобы успокоить потребителей. Никогда прежде масло из ОАЭ в РФ не поставлялось.

Продукт вздорожал настолько, что его пачками стали воровать в супермаркетах, пишут в соцсетях. Параллельно в стране резко выросли цены на куриное мясо, яйца, картофель, на очереди – молоко. Инфляция явно не удерживается в границах, намеченных Центробанком.

Ряд отраслей пребывают в упадке. Эксперты предупреждали о грядущем кризисе в угольной промышленности, где занято очень много людей. Гражданская авиация находится в предынфарктном состоянии, самолеты во время эксплуатации выходят из строя с незавидной регулярностью. Автопром “китаизирован”, нефтеперерабатывающие завода простаивают из отсутствия запчастей по причине санкций.

Не лучше дела в строительном бизнесе. Во многом из-за рекордно высокой ставки ЦБ – 21 %. Так, на грани банкротства оказалась крупная строительная компания «Самолет». Эксперты предполагают, что это лишь первая ласточка, и сулят дефолт другим участникам рынка, разорении банкам, спад в металлургии...

И это еще далеко не весь букет неприятностей, если брать российскую экономику в целом. На этом фоне одни эксперты заговорили о грядущем экономическом коллапсе и в качестве точки его отсчета называют 2025-й год, другие призывают не драматизировать события.

Ситуация в российской экономике сложная, считает ассоциированный исследователь в Центре Дэвиса Гарвардского университета, ранее профессор Высшей школы экономики в Москве Андрей Яковлев. По его словам, с одной стороны, есть «витрина», которую активно демонстрируют Кремль и правительство.

«Эта витрина, в частности, показывает высокие темпы роста ВВП, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Согласно последним официальным заявлениям в текущем году рост составит 3,9% на фоне стагнации в Европе. Одновременно по данным Росстата есть заметный рост доходов населения в реальном выражении (по первому полугодию – около 10 % в расчете на год). Думаю, что за девять месяцев цифры будут не хуже. Но при этом депутаты Госдумы заявляют, что они рассмотрят вопрос о продлении сроков эксплуатации 140 тысяч лифтов в многоквартирных домах, которые должны были быть выведены из эксплуатации по нормативам Ростехнадзора в феврале 2025 года. Потому что они работают уже 25 лет и более».

Кроме того, все в один голос говорят про высокую инфляцию, констатировал Андрей Яковлев: «С растущей инфляцией безуспешно пытается бороться ЦБ. Но повышение ставки ЦБ до уровня 21 % вряд ли говорит о хорошем состоянии экономики. Как мне представляется, все вместе это является индикатором сильных структурных диспропорций в экономике, когда высокие темпы роста ВВП и темпы роста доходов населения и зарплат можно интерпретировать как среднюю температуру по больнице. Но при этом в одной палате она составляет 40 градусов, а в другой 35 градусов или ниже».

По оценке экономиста, перегрев в экономике в первую очередь происходит за счет продолжающегося массированного вливания денег в оборонные и смежные с ними отрасли, которое сочетается с реальной стагнацией в гражданских отраслях: «Эта стагнация была не столь заметна до лета нынешнего года из-за того, что сохранялась льготная ипотека и поэтому довольно активно продолжалось жилищное строительство, которое поддерживало другие гражданские отрасли. Однако начиная с июля программа льготной ипотеки остановлена, и даже по семейной ипотеке, которая номинально осталась, очень быстро выбираются выделенные лимиты, а банки сильно ужесточают требования по получению кредита».

Поэтому в действительности ситуация очень разбалансированная, продолжил Андрей Яковлев: «Повышение ставки ЦБ до 21 % не случайно вызывает весьма нервную реакцию у представителей разных отраслей. Характерно недавнее выступление (Сергея) Чемезова (главы госкорпорации «Ростех» - В.В.) в Совете Федерации с угрозами, что вскоре начнутся массовые банкротства предприятий в оборонном секторе». Но важно понимать, что риски инфляции прежде всего порождены гигантскими расходами бюджета, в первую очередь на военные нужды».

Попытки лечить экономику в подобной ситуации только методами ЦБ при отсутствии у него возможностей повлиять на расходы бюджета не будут иметь эффекта, подчеркнул экономист: «От того, что ЦБ через свою учетную ставку будет регулировать стоимость денег, но при этом военные расходы будут расти по экспоненте, с инфляцией мало что изменится. Но при этом, безусловно, будет оказываться сильное депрессивное воздействие на гражданские отрасли и частный сектор экономики в целом. Такую ситуация здоровой никак не назовёшь, и она вряд ли может долгое время сохраняться. При столь высоком уровне ставок действительно для владельцев бизнеса в ряде отраслей гораздо логичнее выводить деньги из оборота и отправлять их на депозиты – так как их основная деятельность дает им меньший доход. На прошлой неделе были опубликованы результаты опроса предприятий, проведенного РСПП по итогам по третьего квартала. И там в качестве главной проблемы для респондентов указываются неплатежи, как сообщала газета РБК».

То есть, на фоне всех победных реляций Кремля мы стремительно возвращаемся к ситуации 90-х годов с неплатежами и бартером, резюмировал Андрей Яковлев.

В свою очередь, социальный и экономический аналитик Сергей Шелин в комментарии «Голосу Америки» сказал, что отдельные товары и продукты питания внезапно и резко дорожают в России, что совершенно естественно для страны, ведущей войну и подверженной массированным западным санкциям. По его мнению, по факту инфляция вышла из-под контроля властей.

«Но я не думаю, что это является своего рода приговором для российской экономической политики, – добавил он. – Возможно, с всплесками инфляции властям удастся справиться. Никто не знает, насколько в данном случае эффективны действия ЦБ, регулярно повышающего процентную ставку. Это своеобразный эксперимент. Повышение ставки в таких случаях является стандартным рецептом. Но конкретно в воюющей России это наносит удар прежде всего по гражданским отраслям экономики. Потому что военные отрасли не оплачивают кредиты. Так что повышение ставки к ним как бы не относится или почти не относится».

Отсюда не совсем понятно, будет ли ожидаемый результат от этих действий и удастся ли с их помощью остановить инфляцию, рассуждает Сергей Шелин: «Может получиться наоборот: гражданское производство пойдет вниз, а инфляция всё равно продолжит расти. Но это не наверняка. Тут надо подождать. Однако признаков близкого краха в экономике, повторю, нет. Есть угроза того, что инфляция будет ускоряться и ускоряться. По тем причинам, которые описаны выше. Вместе с тем реальные военные расходы России все время растут. Но они растут не фантастически быстрыми темпами, а средними. Это означает, что уровень жизни граждан будет снижаться при любой экономической политике. Потому что российская экономика не в состоянии обеспечить гражданскими товарами и услугами население страны при постоянном росте военных непроизводительных трат».

Поэтому если режим найдет какие-то рациональные в своих координатах способы плавного сокращения уровня жизни, то российская экономика может относительно долго жить в подобном режиме, а если не найдет, то это выльется в перманентный рост инфляции и потерю контроля над экономической динамикой, заключил аналитик.

Инфляция в стране высокая, но далеко не самая высокая даже в российской истории, заметил экономический обозреватель Семен Новопрудский. По его оценке, она по-прежнему в 7-8 раз ниже, чем, например, в Турции.

«Повышение процентной ставки ЦБ – просто способ избежать еще большей инфляции, – указал собеседник «Голоса Америки». – Но из-за резкого роста расходов на войну и удорожания внешнеторговых сделок для обхода санкций инфляция все равно будет оставаться высокой. Более того, это даже выгодно российскому правительству как способ ослаблять рубль и уменьшать дефицит бюджета при гигантских тратах на войну».

В России в 2025 году, несомненно, произойдет замедление экономического роста, спрогнозировал Семен Новопрудский: «Но экономика давно не интересует Путина, к тому же никакой глобальной экономической катастрофы в России пока не намечается. Да, появятся обманутые дольщики (вследствие кризиса жилищного строительства), но такие и раньше были в стране. Кроме того, ожидается серия корпоративных дефолтов (в том числе, у стройкомпании "Самолёт"). А вот крупнейшие банки явно не разорятся – наоборот, они получают в последние два года рекордные прибыли. Просто эти прибыли могут стать чуть меньше».

Серьезно усугубить экономическую ситуацию могут, пожалуй, лишь тотальные вторичные санкции Запада против компаний других стран за сотрудничество с Россией, подытожил экономический обозреватель.