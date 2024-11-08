Почему предприятия боятся арендовать имущество Рижской думы? 1 919

Бизнес
Дата публикации: 08.11.2024
LETA
Почему предприятия боятся арендовать имущество Рижской думы?

Несмотря на то, что Рижское самоуправление предлагает свое имущество социальным предприятиям почти бесплатно, на данный момент заключено всего пять договоров о передаче помещений в безвозмездное пользование.

Почему предприниматели не заинтересованы в них? Спектр предлагаемого Рижским самоуправлением имущества ограничен и помещения часто находятся в плохом или критическом состоянии, а за их восстановление должны платить сами предприниматели. Кроме того, если самоуправлению понадобится собственность для выполнения функций, то оно имеет право обязать предпринимателя освободить помещения, в том числе те, которые тот восстановил за свои деньги.

Во время дискуссии Рижской думы и социальных предпринимателей несколько социальных предпринимателей, в том числе руководитель социального предприятия "Eņģeļa pasts" Лига Узулниеце выразили свои опасения по поводу риска, что самоуправление в любой момент - со сроком расторжения до одного месяца - может потребовать недвижимость обратно, однако на практике ни с кем такого не произошло. Узулниеце предпочла арендовать помещения у частных лиц и предприятий.

В то же время она регулярно рассматривает предлагаемое самоуправлением имущество в Риге. При осмотре обнаруживается, что в помещениях есть масса проблем, например, влажность или повреждения потолка. Инвестировать в такие помещения было бы неразумно как из-за потенциальных рисков, так и из-за финансовых затрат на ремонт.

Во время дискуссии Узулниеце задала представителям Рижской думы вопрос о том, к кому обращаться, если помещения, доступные для безвозмездного пользования, найдены, но главный арендатор не готов сдавать их в аренду. В разговоре с "Latvijas Avīze" она рассказала, что ответ начальника управления по недвижимости Рижской думы Эрнеста Саулитиса был полон формальностей и бюрократических ссылок на нормативные акты, а не направлен на поиск практических решений.

