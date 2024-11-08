После писем, разосланных Службой государственных доходов (СГД) лицам, у которых имеется существенное несоответствие между оборотом их банковских счетов и задекларированными доходами, на данный момент 800 человек задекларировали дополнительную уплату налога в размере 2,6 миллиона евро, рассказала в интервью программе ТВ3 «900 секунд» генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Она сообщила, что на данный момент СГД разослала почти 60 000 писем из запланированных 70 000 в связи со значительными несоответствиями между оборотом банковского счета и задекларированными доходами. Ожидается, что остальные письма будут разосланы в течение следующих двух недель.

Шмите-Роке также отметила, что три четверти жителей, уложившихся в срок для ответа, ответили на письмо, как подав декларации, так и предоставив объяснения.

"Около 800 человек задекларировали дополнительный налог к уплате в размере 2,6 миллиона евро, задекларировав многомиллионные облагаемые налогом доходы и еще больше - 140 миллионов евро - необлагаемые налогом доходы", - сказала Шмите-Роке.

Она подчеркнула, что СГД начала рассылать письма 5500 жителям, у которых баланс счета и задекларированный доход превысили 100 000 евро, и на данный момент результаты получены только по письмам, отправленным в первые недели.

Шмите-Роке также пояснила, что, например, подарок близкого человека не является налогооблагаемым доходом, однако закон предусматривает, что если муж дарит жене 10 000 евро, это необходимо задекларировать в годовой декларации о доходах.

«Мы видим только одну цифру от банков — сумму, поступившую на банковский счет. Мы не видим, от кого эти деньги — от вашего ли они мужа, жены или это, например, какое-то неизвестное юридическое лицо, которое, возможно, таким образом выплачивает вам зарплату в конверте», - пояснила глава СГД.

Также глава учреждения признала, что с точки зрения СГД несоответствие между оборотами банковских счетов и задекларированными доходами может быть у людей, которые осуществляют переводы между своими счетами в нескольких банках, поскольку банки не обмениваться информацией.

"Банки не обмениваются информацией друг с другом, потому что это все-таки частная информация, и тогда СГД располагает информацией обо всех этих банках, и в этих объяснениях могут фигурировать переводы между счетами одного человека в разных банках", - сказала Шмите-Роке. Она добавила, что, получив такое объяснение, СГД проверит, действительно ли у конкретных людей есть счета в разных банках.

Глава СГД также указала, что служба оценит эффективность отправленных писем в начале следующего года, когда будут собраны все результаты.

Уже сообщалось, что 23 сентября этого года СГД начала постепенно обращаться к тем людям, которые, согласно проведенному СГД анализу данных, имеют значительные расхождения между официально задекларированными доходами и информацией, предоставленной банками об обороте на счете.

В ходе анализа данных СГД выбрала в общей сложности 70 000 человек, у которых были замечено значительное расхождение (превышающее 20 000 евро в год) между оборотом банковского счета и задекларированными в СГД доходами.