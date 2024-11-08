Премьер-министр Латвии Эвика Силиня продолжает свой визит на саммите в Будупеште, где сегодня рассказала, как дочтичь экономического роста Латвии и ЕС.

«Чтобы добиться экономического роста в Латвии и Европе, моими приоритетами являются сокращение бюрократии, создание единого рынка оборотного капитала, инвестиции в оборону. От этого выиграют все.

Я подчеркнула это сегодня на неформальной встрече Европейского совета, где основное внимание уделяется развитию конкурентоспособности и экономики», - заявила она.

Lai panāktu Latvijas un Eiropas ekonomikas izaugsmi, manas prioritātes ir birokrātijas mazināšana, vienota un strādājoša kapitāla tirgus izveide, ieguldījumi aizsardzībā. Ieguvēji no tā būs visi. To uzsveru neformālajā #EUCO, kur fokusā konkurētspējas un ekonomikas veicināšana. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) November 8, 2024

Напомним, пятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) проходит в эти дни в Будапеште, так как Венгрия до конца 2024 года по ротации председательствует в Совете ЕС. На саммит приглашены лидеры Европейского Союза, его стран-членов и других европейских государств. Всего запланировано участие 47 государств, в числе которых Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан.

В Будапеште Силиня также встретилась с президентом Украины В. Зеленским: