Силиня рассказала в Будапеште, как поднять экономику Латвии и всего ЕС 2 1610

Бизнес
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Силиня рассказала в Будапеште, как поднять экономику Латвии и всего ЕС

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня продолжает свой визит на саммите в Будупеште, где сегодня рассказала, как дочтичь экономического роста Латвии и ЕС.

«Чтобы добиться экономического роста в Латвии и Европе, моими приоритетами являются сокращение бюрократии, создание единого рынка оборотного капитала, инвестиции в оборону. От этого выиграют все.

Я подчеркнула это сегодня на неформальной встрече Европейского совета, где основное внимание уделяется развитию конкурентоспособности и экономики», - заявила она.

Напомним, пятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) проходит в эти дни в Будапеште, так как Венгрия до конца 2024 года по ротации председательствует в Совете ЕС. На саммит приглашены лидеры Европейского Союза, его стран-членов и других европейских государств. Всего запланировано участие 47 государств, в числе которых Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан.

В Будапеште Силиня также встретилась с президентом Украины В. Зеленским:

#Евросоюз #Эвика Силиня
