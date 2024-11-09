В Латвии количество бюрократических препятствий и административных требований продолжает создавать проблемы для представителей творческих профессий, часто затрудняя реализацию проектов и творческий процесс. Эта тема поднималась и в программе TV24 «Пресс-клуб», где гостем был режиссер и продюсер Карлис Анитенс, поделившись горьким опытом о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при реализации крупных культурных мероприятий.

Анитенс отметил, что ежедневно приходится решать множество технических и юридических нюансов, не связанных с самим творческим процессом. «Иногда кажется, что никого больше не волнует творческая история», — объясняет он, добавляя, что упор делается на согласованность и оформление документов, а не на содержание и художественную ценность.

Он отметил, что, например, фестиваль «Старо Рига» часто требует нескольких согласований, чтобы объекты соответствовали всем требованиям. «Нужно согласовывать с представителями гражданской авиации, чтобы не было помех самолетам. На один объект порой требуется до десяти различных согласований», — поясняет он.

Помимо административных сложностей, Анитенс также раскритиковал системы налогообложения и роялти, которые, по его мнению, часто создавали парадоксальные ситуации.

«Пару лет назад мне сказали, что авторам придется легализоваться по-другому, поэтому я основал собственную компанию и плачу все налоги», — говорит Анитенс. Но теперь, когда правила снова изменились, он чувствует, что отсутствие нормального подхода поставило его в парадоксальную ситуацию. «Теперь правительство говорит, что так больше не будет – и вам придется снова бороться, чтобы адаптироваться к новым требованиям». Он также подчеркнул, что бюрократические разногласия часто приводят к возникновению абсурдных ситуаций, препятствующих реализации проектов. Анитенс поделился примером, когда реализация крупного проекта была остановлена из-за юридических несоответствий:

«Мне отказали в большом проекте из-за несоответствия в законе, поскольку строительный закон не соответствует правилам безопасности проведения массовых мероприятий». Он отметил, что следующие ситуации создают тяжелое финансовое бремя: «Я заплатил налоги, но не заплатил зарплату, потому что все средства ушли на обеспечение административных требований».

Анитенс также выразил обеспокоенность двойными стандартами в государственном управлении и частном секторе. Он отметил, что такая ситуация, когда зарплата не выплачивается, недопустима в госучреждениях. «Готов ли кто-нибудь из государственных учреждений работать в таком режиме? Мы за вас заплатим налоги, а зарплату вы получите, когда работа будет выполнена», - саркастически добавил он.