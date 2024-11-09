Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мы за вас заплатим налоги, а зарплату вы получите потом! Анитенс о «Старо Риге» «за кадром» 1 2020

Бизнес
Дата публикации: 09.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Мы за вас заплатим налоги, а зарплату вы получите потом! Анитенс о «Старо Риге» «за кадром»

В Латвии количество бюрократических препятствий и административных требований продолжает создавать проблемы для представителей творческих профессий, часто затрудняя реализацию проектов и творческий процесс. Эта тема поднималась и в программе TV24 «Пресс-клуб», где гостем был режиссер и продюсер Карлис Анитенс, поделившись горьким опытом о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при реализации крупных культурных мероприятий.

Анитенс отметил, что ежедневно приходится решать множество технических и юридических нюансов, не связанных с самим творческим процессом. «Иногда кажется, что никого больше не волнует творческая история», — объясняет он, добавляя, что упор делается на согласованность и оформление документов, а не на содержание и художественную ценность.

Он отметил, что, например, фестиваль «Старо Рига» часто требует нескольких согласований, чтобы объекты соответствовали всем требованиям. «Нужно согласовывать с представителями гражданской авиации, чтобы не было помех самолетам. На один объект порой требуется до десяти различных согласований», — поясняет он.

Помимо административных сложностей, Анитенс также раскритиковал системы налогообложения и роялти, которые, по его мнению, часто создавали парадоксальные ситуации.

«Пару лет назад мне сказали, что авторам придется легализоваться по-другому, поэтому я основал собственную компанию и плачу все налоги», — говорит Анитенс. Но теперь, когда правила снова изменились, он чувствует, что отсутствие нормального подхода поставило его в парадоксальную ситуацию. «Теперь правительство говорит, что так больше не будет – и вам придется снова бороться, чтобы адаптироваться к новым требованиям». Он также подчеркнул, что бюрократические разногласия часто приводят к возникновению абсурдных ситуаций, препятствующих реализации проектов. Анитенс поделился примером, когда реализация крупного проекта была остановлена из-за юридических несоответствий:

«Мне отказали в большом проекте из-за несоответствия в законе, поскольку строительный закон не соответствует правилам безопасности проведения массовых мероприятий». Он отметил, что следующие ситуации создают тяжелое финансовое бремя: «Я заплатил налоги, но не заплатил зарплату, потому что все средства ушли на обеспечение административных требований».

Анитенс также выразил обеспокоенность двойными стандартами в государственном управлении и частном секторе. Он отметил, что такая ситуация, когда зарплата не выплачивается, недопустима в госучреждениях. «Готов ли кто-нибудь из государственных учреждений работать в таком режиме? Мы за вас заплатим налоги, а зарплату вы получите, когда работа будет выполнена», - саркастически добавил он.

×
Читайте нас также:
#бизнес #мероприятия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео