Слишком умные нам не нужны! Жителям Латвии советуют идти в рабочие и продавщицы

Бизнес
Дата публикации: 11.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Слишком умные нам не нужны! Жителям Латвии советуют идти в рабочие и продавщицы

«Это против национальных интересов Латвии!», - газета Diena пришла к парадоксальному выводу, обосновывающему низкое качество обучения в образовательных учреждениях ЛР.

Оказывается, «чтобы латвийская экономика в будущем нормально функционировала, необходимо, чтобы большая часть окончивших школы стала продавцами, рабочими, операторами различного механического оборудования, шоферами грузовых автомашин и автобусов, а также знатоками других важных профессий».

«Образовательной системе Латвии специально не нужно ориентироваться на образцовый уровень в том смысле, чтобы выпускник каждой, даже наименьшей, школы мог бы без дополнительной подготовки поступить в элитарнейшие высшие школы мира. Такая цель могла бы быть только у нескольких (наилучших) школьников из одной тысячи выпускников. Выдвигать требования всем школам обеспечить стандарт качества уровня Оксофорда есть полный абсурд! Это есть деструктивное действие против национальных интересов Латвии!»

В качестве доказательства своей правоты издание приводит статистические данные, по которым в нашей республике по состоянию на май 2024 года было трудоустроено 39,5 тысяч продавцов магазинов, 36,2 тысяч руководителей предприятия и исполнительных директоров, 26,1 тысяч промышленных и прочих рабочих. С другой стороны, в стране трудилось 845 старших специалистов по естественным наукам и 462 математика. «Конечно, в среднем один математик получает почти вдвое большую зарплату (часовая ставка есть 15,6 евро) по сравнению с продавщицей магазина, у которой средняя ставка одного рабочего часа была 7,2 евро. Однако Латвии необходимо в сто раз больше продавщиц магазинов, чем специализированных математиков».

#образование #работа
Григорий Антонов
