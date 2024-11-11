Тупик: власти Латвии не знают, что дальше делать с проектом Rail Baltica

Бизнес
Дата публикации: 11.11.2024
BB.LV
ФОТО: LETA

Между партиями, входящими в правящую коалицию Латвии, возникли разногласия по поводу дальнейшей реализации проекта Rail Baltica.

Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в понедельник после заседания партий, формирующих правительство, заявил, что Министерство сообщения выполнило домашнее задание, подготовив информационный отчет о реализации "Rail Baltica" в Латвии.

По его мнению, это разумное и реалистичное решение.

Между тем, министр земледелия Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян, СЗК) заявил, что партия не поддерживает отчет, поскольку предполагаемое финансирование должно на 85% состоять из средств Европейского союза и на 15% - из средств государства.

"Мы считаем, что в отчете должна быть такая разбивка и что Европейский союз должен выполнить свои обещания", - подчеркнул Краузе.

СЗК также считает, что очень важно, чтобы Рига была подключена к магистрали с самого начала, а не пришлось думать об этом потом. "Сначала мы позаботимся о Риге, а затем двинемся на север", - добавил Краузе.

Министр финансов Арвилс Ашераденс (Новое Единство) комментирует патовую ситуацию очень осторожно. По его версии, главное - найти решение для основного маршрута, который соединяет Литву и Эстонию, а затем постепенно решать вопрос о соединении со станциями, запланированными в Риге.

Как и когда, это может быть сделано, министр Ашераденс не говорит.

Пока же правящая коалиция сумела договориться, что информационный отчет о Rail Baltica еще будет согласован с некоторыми министерствами, после чего придется принимать политическое решение.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
