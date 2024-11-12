До 80 процентов сделок на квартирном рынке ЛР идут по фиктивным ценам

Бизнес
Дата публикации: 12.11.2024
В августе сего года отраслевая организация LANĪDA, объединяющая риелторов страны, констатировала весьма тревожную тенденцию занижения цен при купле–продаже жилья.

Чаще всего это происходит на вторичном рынке, в тех случаях, когда не используется ипотечный кредит и часть стоимости объекта выплачивается наличными.

В документе, который разработан под руководством директора Департамента строительной политики Министерства экономики Олгой Фелдмане, отмечается, что в Латвии "размер пошлины при сделках недвижимого имущества оценивается как большой".

Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров в исторической части Риги, это 98 000 евро — в свою очередь, государству нужно уплатить 1470 евро.

Рижские микрорайоны за свои не очень крупные 50–метровые квартиры в среднем просят 40,5 тысячи — а пошлину 607,5 евро.

Но самый крупный кусок госбюджет отщипывает при покупке имущества в новых проектах в центре. За 70 "квадратов" тут придется расстаться с суммой в 210 000 евро, но при этом, неизвестно с какой радости, государству надо заплатить 3150 евро.

От этой печки и пляшут хитрые продавцы и покупатели, стараясь укрыть часть денег. Про регионы и говорить нечего — тут стоимость может занижаться на 40–50 процентов.

"Также в ассоциацию регулярно приходит информация, что сделки заключаются с участием наличных денег, особенно в Латгалии, что в сфере недвижимого имущества запрещено. В результате искажается рынок сделок недвижимого имущества, при определении стоимости имущества, основываясь на ценах сделок продажи, зарегистрированных в Земельной книге. Это одна из причин, почему в регионах не происходит кредитование и развитие, ибо банки, выдавая займы, основываются на стоимостях рынка недвижимого имущества, которые не отражаются…"

Эксперты выяснили, что за последнюю пятилетку объем фиктивных сделок по Риге составил в среднем около 33%. В то же время по Резекне и Даугавпилсу уровень сокрытия по отдельным типам объектов достигает 60–80%.

"Банк Латвии подчеркивает, что у такой ситуации есть далеко идущие негативные последствия также в отношении честных участников рынка и жилищного рынка в целом", – отмечают отраслевые эксперты.

Поэтому Министерство экономики предлагает радикально уменьшить размер земельной пошлины, одновременно увеличив роль нотариата при сделках с недвижимостью.

"Дополнительно Правительственный план действий предусматривает ввести централизованное решение для удобного и эластичного совместного использования данных в публичном и частном секторе, уменьшая время и административную нагрузку, необходимые для создания оборота данных".

При обсуждении были получены предложения от Ассоциации больших городов, государственной лесной корпорации и т. д. — в общем, идея овладевает массами.

Проблема лишь в том, что само Министерство экономики такого рода пошлинами у нас не рулит, а всего лишь рекомендует поменять их — Министерству юстиции. В его ведении, кстати, и находятся оцифрованные кадастровые базы. Ну а Минюстом уже руководит Инесе Либиня–Эгнере. Как–то посмотрит представительница "Нового Единства" на подобный подкоп?

Автор - Ник Кабанов
