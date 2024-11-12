Дискуссии о ценах на продукты питания в Латвии разгорелись еще прошлым летом, а теперь начались с новой силой.

"В Латвии действительно есть проблема с ценами на продукты питания. За последние три года уровень цен на продукты питания резко вырос по сравнению со средним показателем по Европейскому Союзу (ЕС)", - констатирует экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш.

Он говорит, что наш относительный уровень цен на продовольствие повышался в основном постепенно, но было и два крупных скачка. В прошлом, 2022 году, уровень цен на продукты питания в Латвии превысил средний показатель по ЕС (102,9%), а в прошлом году еще немного увеличился - до 103,7%. Понятно, что в 2022 году затраты производителей и торговцев продуктами питания резко возросли - подорожало продовольственное сырье и энергоносители, но все это происходило и в других странах.

Партии правящей коалиции договорились работать над снижением цен на продукты питания в супермаркетах, и министр экономики Виктор Валайнис рассматривает пять возможных решений. Среди них установление потолков наценок на продукты повседневного спроса, установление самой низкой цены в каждой категории товаров, внедрение цифрового инструмента сравнения цен на продукты, возможность запрета на уничтожение непроданных продуктов питания. Оценивается и запрет на применение чрезмерных и длительных скидок. На вопрос, готова ли компания обсуждать какие-либо предложения, "Maxima" отвечает, что пока рано их комментировать.

"Прямое определение цен на продукты питания вряд ли совместимо с общими юридическими рамками бизнес-среды Латвии и ЕС. К тому же мировой опыт такого прямого вмешательства в экономику, мягко говоря, не очень благоприятный", - напоминает Страутиньш. Кроме того, по мнению Совета по конкуренции, регулирование цен не будет эффективным долгосрочным решением, поскольку приведет к нехватке конкуренции в розничной торговле.

