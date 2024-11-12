"Swedbank" прогнозирует сокращение экономики Латвии в этом году на 0,3%, в то время как в августе прогнозировался рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 0,9%, говорится в последнем экономическом обзоре банка.

Прогноз роста на 2025 год был снижен с 2,6 до 2,4%, а на 2026 год - с 2,9 до 2,8%.

В Латвии прогноз среднегодовой инфляции на этот год был снижен до 1,3% по сравнению с прогнозом в 1,5% в августе. Прогноз "Swedbank" на следующий год составляет 2,6%, а на 2026 год прогноз среднегодовой инфляции снижен с 2,8 до 2,5%.

Между тем, в Эстонии "Swedbank" ожидает, что ВВП в этом году упадет на 0,8% по сравнению с прогнозируемым ранее снижением на 0,6%, при этом прогноз роста ВВП на 2025 год был сохранен на уровне 1,5%, а на 2026 год - на уровне 2,5%.

Прогноз среднегодовой инфляции в Эстонии на этот год сохранен на уровне 3,7%, прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год снижен с 4,4% до 4,3%, а прогноз инфляции на 2026 год сохранен на уровне 3,5%.

В Литве прогноз роста ВВП на текущий год был повышен с 2,2% до 2,4%, прогноз на 2025 год - с 2,8% до 3%, а прогноз на 2026 год - сохранен на уровне 2,5%.

В то же время прогноз среднегодовой инфляции в Литве на этот год снижен с 0,9 до 0,7%, на 2025 год - с 2,8 до 2,7%, а на 2026 год - с 2,5 до 2,7%.

В обзоре говорится, что затянувшаяся стагнация в латвийской экономике после публикации новейших данных и ревизий уже скорее выглядит как легкая рецессия. Прогнозы приходится уменьшать, однако общая оценка резко не поменялась - если смотреть в контексте двух-трех лет, латвийская экономика была весьма "плоской".

Инфляция в Европе и в Латвии нормализовалась, а это означает, что устанавливаемые Европейским центральным банком процентные ставки продолжат сокращаться. Исход выборов в США усилил неопределенность в глобальной экономике, он будет тормозить восстановление мировой торговли, а также приумножать геополитические риски. Ни один из этих аспектов не идет на пользу экономике Латвии.