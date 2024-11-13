«Хотя пока что опубликованы только предварительные подсчеты ЦСУ, которые уточнят до 29 ноября, все же ясно, что производящие отрасли пострадали более всего и никакие коррекции этого не изменят». Промышленность уменьшила свой оборот на 4,1%, что же касается розничной торговли — то здесь присутствует стагнация.

«Продуктов люди покупают меньше, падение на 2,6%, и это критический показатель, - продолжает деловой еженедельник. - Наблюдая, что именно у продуктовых товаров цены все еще продолжают расти, можно допустить, что бережливость более связана с шоком, а не с недостатком денег... Зарплатная инфляция в этом году по последним прогнозам Банка Латвии планируется в размере 9,7% и также в конце года сохраняется весьма высокой, по сравнению с приростом цен товаров и услуг, однако на потреблении это пока не отражается».

Тем временем, дефицит бюджета в 2025 году может существенно выйти за планируемые рамки, и составить 3,3%.