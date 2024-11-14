Итальянская гражданская авиация совершила жесткую посадку 1 2031

Бизнес
Дата публикации: 14.11.2024
BB.LV
На одном красивом дизайне далеко не улетишь.

Вслед за национальным перевозчиком, в штопор вошла и бюджетная авиакомпания.

Бывший национальный перевозчик Италии авиакмопания Alitalia начала процедуру коллективного увольнения. Профсоюзам сообщили, что предполагается сократить 2 059 сотрудников. Данный шаг был предпринят в тот момент, когда преемница обанкротившейся Alitalia, компания ITA Airways, столкнулась с препятствиями в своих планах по слиянию с немецкой Lufthansa.

По сообщениям итальянских СМИ, переговоры о слиянии зашли в тупик после того, как министерство экономики Италии отклонило предложение Lufthansa скорректировать цену за 41% акций ITA Airways.

Lufthansa хочет продолжить переговоры

Lufthansa утверждает, что итальянская авиакомпания, принадлежащая правительству, потеряет в цене из-за низких показателей в четвертом квартале этого года.

Lufthansa заявила, что будет придерживаться условий контракта на 2023 год по своим инвестициям в ITA. Тем временем Alitalia, которая находится под специальным управлением и движется к окончательной ликвидации, планирует уволить оставшихся сотрудников до конца года.

Согласно письму, направленному на прошлой неделе администрацией в профсоюзы авиакомпании, сокращения, в частности, коснутся более 1100 бортпроводников и 82 пилотов.

