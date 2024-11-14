Пассажирские сборы: аппетиты Таллина в два раза меньше, чем аэропорта «Рига»

Таллинский аэропорт введет сбор за безопасность в размере 2,87 евро и увеличит плату за обслуживание пассажиров с особыми потребностями на 0,18 евро, сообщила пресс-служба эстонского аэропорта.

Оба сбора будут отражены в цене билета и начнут действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту – с 1 апреля 2025 года.

С установленным сбором за безопасность Таллиннский аэропорт войдет в число аэропортов с самой низкой подобной платой в Европе.

Самый большой сбор за безопасность взимают в Исландии (20,2 евро).

В Латвии сбор составляет 5,96 евро, в Финляндии – 5,71 евро, а в Литве сбор за безопасность пока не введен.

Причиной установления сбора за безопасность является рост расходов аэропорта почти на 30%, говорится в сообщении Таллинского аэропорта.

Кроме того, как сообщило руководство аэропорта, изменились ожидания собственника, то есть государства, относительно финансовых целей компании.