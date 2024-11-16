Латгальский конгресс — объединение общественных организаций, самоуправлений, предпринимателей и просто неравнодушных активистов, принял участие в обсуждении Плана действий экономического роста и укрепления безопасности восточного приграничья Латвии на 2025–2027 годы. Его представили на прошлой неделе на парламентской подкомиссии по делам Латгалии.

На половинке национального ВВП

По мнению авторов инициативы, сегодня "не ясно, какова позиция государства в отношении Латгалии". Между тем за последние 6 лет, на удивление, регион на востоке отличался более стабильным ростом — там не присутствовало характерное для Рижского региона проседание ВВП в годину коронакризиса.

Но это было постоянство в бедности — ВВП на душу населения хотя и вырос с 6508 до 8833 евро с 2018 по 2021 год, но все равно в этом отношении серьезно отставал от столицы, где уже три года назад добрался с 17 213 до 25 033 евро в год на человека.

Иначе говоря, если принять средний уровень душевого ВВП Латвии за 100%, то Рига дает 146%, а Латгалия только 52%. Тем не менее с точки зрения Министерства умной администрации и регионального развития (МУАРЗ), в Латгалии работают неплохо, ибо рост в 2018–2021 гг. опережал Ригу, соответственно 18 и 13 процентов по общему объему. А в части увеличения внутреннего валового продукта на одного человека, так и вообще 25% — это абсолютный рекорд по стране, в столице достигли только 13%.

Вместе с тем для Латгалии продолжают оставаться характерными негативные демографические тенденции. По оценке ведомства Инги Берзини ("Новое Единство"), в последние годы сокращение населения региона более чем в 2 раза превышало среднелатвийские темпы — соответственно, 17,3% и 7%. Безработица в стране 6,8% от трудоспособного населения, в Латгалии — 17,3%. Средняя зарплата–брутто — 1537 евро и 1083 евро.

Так говорил Ernst&Young

Надо признать, что правительство не поскупилось и наняло всемирно известную консалтинговую компанию для оценки ситуации в Латгалии. В итоге 19.04.2024 была представлена "Оценка влияния, оказанного войной в Украине на регионы восточного приграничья Европейского союза":

Аспекты безопасности — после начала войны возросли опасения за безопасность границы, нелегальную миграцию и возможное распространение конфликта.

Экономические аспекты — украинская война до начала войны особо затронула те государства, в которых были сильные экономические связи с Россией или Беларусью.

Энергоснабжение — агрессия России против Украины вызвала повышение топливных цен в ЕС, а также породила опасения за безопасность энергоснабжения.

Кризис беженцев — война вызвала существенное движение гражданских жителей Украины, многие люди искали убежища в имеющихся по соседству государствах ЕС.

Транспорт и инфраструктура — война нарушила главные транспортные маршруты, повлияла на потоки товаров и людей по всей Восточной Европе, торговлю и туризм, а также затруднила хозяйственную деятельность и торговлю.

…Золотые слова, особенно, если учесть стоимость услуг консультантов из США. Ваш автор с сожалением констатировал, что Капитан Очевидность нервно курит в сторонке…

Драйверы роста

Вот несколько направлений, которыми План собирается облагодетельствовать Латгалию в ближайшие годы:

Разработка модели публично–приватного партнерства по строительству арендных домов и инвестиций во внешнюю среду (2026 г.)

Содействие реэмиграции (2025–2027 гг.)

Развитие "умных" функций самоуправлений (2029 г.)

Закупка 18 безэмиссионных средств транспорта (2026 г.)

Улучшение сети государственных и региональных автодорог (целых 34 км!), зданий и инфраструктуры самоуправлений (2026 г.)

Выдача льготных займов для увеличения капитала, восстановление или строительство социального жилья (2029 г.)

Улучшение энергоэффективности жилых домов (2026 г.)

Оказание поддержки конкурентоспособности сельских хозяйств и развитию малых ферм (2027);

Развитие несельскохозяйственной предпринимательской деятельности (2027 г.)

Развитие широкополосного интернета до "последней мили" — т. е. доведение к конечному потребителю (2029 г.).

Крупнейшие учреждения образования и здравоохранения региона также затронут перемены — так, продолжится интеграция Резекненской технологической высшей школы в Рижский технический университет; продолжится деятельность ориентированного на аграрный сектор Малнавского колледжа; центром академической активности в Латгалии станет Даугавпилсский университет.

При содействии Министерства здоровья будут проведены преобразования в SIA — Даугавпилсской региональной больнице, усилят отделения неотложной помощи в местных (бывших районных) больницах. Что же касается социально незащищенных слоев населения, то разработчики плана предложили оснастить их… компьютерной техникой.

Между тем Латгальский конгресс считает крайне противоречивым стратегию одновременного закрытия школ в регионе и масштабных инвестиций в основные фонды остающихся общеобразовательных учреждений. По мнению активистов, план по–прежнему остается централизованным: Рига навязывает свое видение региону, ее не волнует обратная связь.

Латгалия — опорный край. Инфографика МУАРЗ.

Военные базы и визиты VIP

Нельзя обойтись без указания на замечательные внеэкономические аспекты, которые МУАРЗ приплюсовало к своему плану. Тут у нас имеются:

Деятельность 6 военных баз и размещение 550 солдат Службы обороны государства в Латгалии

По меньшей мере 12 визитов высших должностных лиц в году

Осуществление плана контрмобильности, создав парки контрмобильности в 25 местах.

Последнее, если расшифровать, представляет из себя формирование запасов пресловутых "зубов дракона". Ожидается, что на их постройке трудоустроятся минимум 100 "зубных техников" из числа местного населения Латгалии.

Интересно, однако, на сколько процентов это компенсирует лишенных работы тружеников таможни, транспорта, логистики. То же Силене — КПП с Беларусью — прошел многомиллионную реконструкцию во время Covid–19, а ныне полностью заблокирован бетонными блоками.

Зато в регионе будут развивать те производства, что нацелены на выпуск товаров двойного назначения, т. е. гражданского и военного. Создадут семь новых центров управления катастрофами на территориях, прилегающих к восточной границе…

Вот этот термин, по мнению вашего автора, как нельзя лучше иллюстрирует происходящее. Если уж мы учинили рукотворную катастрофу, то расположимся в ней поудобней и получим удовольствие!