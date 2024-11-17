Латвийские власти клятвенно обещают населению, что скоро в стране появится европейского качества железнодорожное сообщение — Rail Baltica. Если, конечно, найдут на это многие миллиарды евро. А вот европейских дорог у нас почти точно уже не будет. Это нам тоже официально пообещали.

Еще пару лет назад государственное предприятие Latvijas valsts ceļi рассказывало о планах по строительству в Латвии скоростных шоссе. Первый автобан должен был появиться в 2028 году. Максимальная скорость движения на новых скоростных дорогах была предусмотрена до 130 километров в час, как и в большинстве стран ЕС.

Но теперь эти планы официально объявлены "утопическими". Об этом на днях заявил парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич. "Обещания бывшего министра сообщения Талиса Линкайтса соединить крупнейшие города Латвии и Ригу скоростными дорогами к 2040 году были политически безответственными, так как для реализации этих планов требуется несколько миллиардов евро", — сказал он.

По его словам, ситуация в отрасли серьезная, финансирование дорожного строительства сокращается, и в новом периоде планирования использовать средства ЕС на строительство дорог не будет возможности. Согласно закону о дорогах, финансирование Государственного дорожного фонда в следующем году должно составить 563,9 миллиона евро, а на деле финансирование, доступное для дорожного строительства в следующем году, составит лишь 187 миллионов евро.

Поэтому Минсообщения работает над поиском других источников финансирования, таких как проекты государственно–частного партнерства и фонды военной мобильности. Министерство, правда, не планирует отказываться от реконструкции Рижской объездной дороги, а также работает над строительством Бауской и Иецавской объездных дорог.

Планам латвийских чиновников сэкономить на безопасности населения (в любой стране скоростные шоссе — самые безопасные дороги) неожиданно помогла и Европа. Новый регламент Евросоюза TEN–T, вступивший в силу летом этого года, больше не содержит требования о преобразовании дорог сети TEN–T в скоростные магистрали. Теперь регламент требует только наличия двухуровневых пересечений и разделения проезжих частей.

TEN–T (Trans–European Transport Network, Транс–европейская транспортная сеть) — это сеть самых важных для функционирования экономики европейских дорог. В Латвии в эту сеть входит часть шоссе Via Baltica (Айнажи — Рига), дорога Рига — Каунас, а также шоссе Рига — Вентспилс.