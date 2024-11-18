Латвийских курьеров Bolt/Wolt ждут на регистрацию. Придут ли?

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) планирует, что курьеры по доставке продуктов питания зарегистрируются в службе в течение ближайших трех месяцев, сообщили в службе.

Конкретного срока, к которому все курьеры доставки продуктов должны зарегистрироваться в PVD, не установлено, однако служба предполагает, что это должно произойти в течение трех месяцев.

До сих пор служба не получила никаких возражений по поводу начала процесса регистрации.

Руководитель платформы доставки еды и других товаров "Bolt Food" в Латвии Кристапс Пурвинскис сообщил, что компания уже сейчас может предоставить ответственным учреждениям оперативную информацию о любом курьере, осуществляющем доставку.

Он также выразил мнение, что заявочная форма, которую Министерство земледелия требует от доставщиков еды заполнить, станет дополнительной бюрократической нагрузкой и не принесет добавленной стоимости.

В свою очередь, руководитель отдела коммуникаций в Северном регионе компании "Wolt" Пирет Пэрт сообщила, что перед объявлением новых правил "Wolt" встречалась с представителями PVD. Во время встречи обсуждались вопросы качества и безопасности доставки продуктов, а также соответствие компании требованиям. При этом регистрация курьеров в службе не была сформулирована как обязательное условие, требующее немедленного исполнения.