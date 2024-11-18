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Латвийских курьеров Bolt/Wolt ждут на регистрацию. Придут ли? 1

Бизнес
Дата публикации: 18.11.2024
LETA
Латвийских курьеров Bolt/Wolt ждут на регистрацию. Придут ли?

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) планирует, что курьеры по доставке продуктов питания зарегистрируются в службе в течение ближайших трех месяцев, сообщили в службе.

Конкретного срока, к которому все курьеры доставки продуктов должны зарегистрироваться в PVD, не установлено, однако служба предполагает, что это должно произойти в течение трех месяцев.

До сих пор служба не получила никаких возражений по поводу начала процесса регистрации.

Руководитель платформы доставки еды и других товаров "Bolt Food" в Латвии Кристапс Пурвинскис сообщил, что компания уже сейчас может предоставить ответственным учреждениям оперативную информацию о любом курьере, осуществляющем доставку.

Он также выразил мнение, что заявочная форма, которую Министерство земледелия требует от доставщиков еды заполнить, станет дополнительной бюрократической нагрузкой и не принесет добавленной стоимости.

В свою очередь, руководитель отдела коммуникаций в Северном регионе компании "Wolt" Пирет Пэрт сообщила, что перед объявлением новых правил "Wolt" встречалась с представителями PVD. Во время встречи обсуждались вопросы качества и безопасности доставки продуктов, а также соответствие компании требованиям. При этом регистрация курьеров в службе не была сформулирована как обязательное условие, требующее немедленного исполнения.

#bolt
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • MT
    Michael T.
    18-го ноября

    Господа журналисты, господа из VID,господа из Konkurence padome, господа из Darbas inspekcijas..как?!! Я типо работаю, на белых номерах как такси, BOLT просто испооьзует водителей НА СВОИХ МАШИНАХ, договора о работе нет, работаем по 16 часов,налоги и ремонт машины все платит водитель, сраховки и обслуживание машины платит водитель,КОМИССИЯ BOLT с КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ !!! 30% !!!! процентов...Кто еще не понял вас разводят, вы посчитайте сколько вы заработали и отнимите время рабочее и все остальные выплаты...ТАКСИ как можно зарабатывать еиже МИНИМАЛКИ!!! ДИСКАУНТЕР ЛОМАЕТ ВСЮ сферу ТАКСИ!! Болт раньше был TAXIFY и когда он пришел в Латвию, то комисия его была терпима...НО ТЕПЕРЬ, ГОСПОДА ЧАСТНЫЕ ВОДИТЕЛИ, вас просто используют..КТО НЕВЕРТ ВОЗЬМИТЕ В РУКИ КАЛЬКУЛЯТОР И ПОСЧИТАЙТЕ......добро пожаловать в АД !!! БЕЛЫЕ номера BOLT...ищем и ждем лохов на своих машинах...WELCOOM

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