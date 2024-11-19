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Налоговые долги Латвии: почти 860 миллионов евро и новые рекорды просрочек 1

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Налоговые долги Латвии: почти 860 миллионов евро и новые рекорды просрочек
ФОТО: LETA

Общая сумма налоговых задолженностей в Латвии на начало ноября 2024 года, включая текущие, приостановленные задолженности и продления сроков погашения, составила 858,006 миллиона евро. Это на 0,5% больше, чем месяцем ранее, но на 0,5% меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), пишет ЛЕТА.

В том числе задолженности перед основным государственным бюджетом на 1 ноября 2024 года составили 368,615 миллиона евро, что на 1,2% меньше, чем на начало октября. Задолженности перед бюджетами самоуправлений составили 305,531 миллиона евро, что на 1,9% больше, чем месяцем ранее. Задолженности по социальным взносам составили 183,86 миллиона евро, увеличившись на 1,5%.

Текущие задолженности, на которые начисляются штрафные проценты, составили 61,6% от общей суммы задолженностей или 528,808 миллиона евро на 1 ноября 2024 года.

Согласно данным СГД, безнадёжными на 1 ноября 2024 года признаны задолженности на сумму 2,639 миллиона евро. Эти задолженности относятся к ликвидируемым предприятиям до завершения процедуры ликвидации.

В соответствии с нормативными актами, взыскиваемыми на начало ноября признаны задолженности на сумму 526,168 миллиона евро, из которых реально взыскиваемыми считаются 235,703 миллиона евро, а нереально взыскиваемыми — 290,466 миллиона евро. Из задолженностей, признанных нереально взыскиваемыми, на 290,417 миллиона евро у должников отсутствуют средства и имущество, подлежащие взысканию, а по задолженностям на сумму 48 200 евро истёк срок давности.

Продления срока погашения задолженностей на 1 ноября 2024 года были предоставлены на общую сумму 98,686 миллиона евро, что на 5% больше, чем в начале года.

Приостановленные задолженности, по которым прекращено начисление штрафных процентов, на начало ноября составили 230,513 миллиона евро. Эта сумма включает задолженности предприятий, признанных неплатёжеспособными.

На 1 января 2024 года общая сумма налоговых задолженностей в Латвии составляла 862,329 миллиона евро.

#налоги
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    19-го ноября

    Почти миллиард евро, прибавьте долги домохозяйств, частных лиц (ипотека, потребительские кредиты, студенческие долги и т.д.). Кроме государства из трудящихся кровь сосут множество ростовщиков. Экономика процветания прогресса и общественного благоденствия.

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